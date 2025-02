Accueil » Realme GT 7 : Snapdragon 8 Elite, charge 120W et écran 1.5K, un flagship en approche !

realme s’apprête à lancer un nouveau smartphone puissant, le realme GT 7. Initialement prévu pour une sortie en Chine, il est fort probable qu’il soit rapidement disponible sur d’autres marchés.

Le GT 7 a récemment été repéré sur le site de certification 3C, ce qui a permis de confirmer que sa batterie offrira un support à la charge rapide de 120 W. De plus, son passage par TENAA a révélé qu’il sera équipé d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution 1.5K.

Ce week-end, les experts de MySmartPrice ont découvert que le realme GT 7 était également apparu sur la base de données de Geekbench, dévoilant ainsi des détails sur son processeur et sa mémoire vive. Bien que la plateforme ne mentionne pas directement le nom du chipset, la configuration des cœurs et la fréquence d’horloge laissent entendre que le realme GT 7 sera alimenté par le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Le Snapdragon 8 Elite comprend deux cœurs Oryon (Phoenix L), six cœurs Oryon (Phoenix M) et un GPU Adreno 850. Le listing Geekbench confirme également qu’une variante du realme GT 7 embarquera 16 Go de RAM.

Sans surprise, l’appareil fonctionnera sous Android 15 dès sa sortie, comme c’est désormais la norme pour les flagships récents.

realme GT 7, l’annonce officielle devrait arriver

Côté photo, les rumeurs indiquent que le realme GT 7 sera doté d’un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, on retrouvera une caméra selfie de 16 mégapixels. Il sera également équipé d’une batterie de 6 310 mAh, ce qui promet une excellente autonomie.

Bien qu’aucune date de lancement officielle n’ait encore été annoncée, l’apparition du realme GT 7 sur de nombreuses plateformes de certification et de benchmark suggère que son lancement est imminent.