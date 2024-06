Pixel Watch 3 : Les fuites révèlent une amélioration majeure des bracelets

Comme chaque année, 2024 a été une année où les produits Google à venir ont fuité à gauche et à droite. Prenons par exemple la série Pixel 9, qui a fait l’objet d’une fuite en bonne et due forme 10 mois avant son lancement ! Maintenant, nous avons les fuites de la Pixel Watch 3 qui pourrait être lancée en même temps que la série Pixel 9. La fuite suggère un changement majeur, et ce n’est pas au niveau de l’écran ou du design général, remarquez bien.

Les fuites proviennent de 91mobiles. Les rendus en haute résolution suggèrent que la prochaine itération de la Pixel Watch aura la même taille d’écran et le même design. Le coloris noir ressemble à la variante Obsidian Active de l’actuelle Pixel Watch 2.

L’un des reproches que les gens font à la Pixel Watch depuis sa création est l’extrême épaisseur de ses bords d’écran. Eh bien, il semble qu’il n’y aura pas de changement dans ce domaine. Les bords sont toujours aussi épais et la taille de l’écran reste la même.

Le changement le plus important se situe au niveau des bracelets. La Pixel Watch 3 sera dotée d’une boucle par rapport au mécanisme de verrouillage des précédentes Pixel Watch, ce qui devrait permettre un meilleur ajustement.

Le mécanisme permettant d’enlever et de remettre les bracelets reste le même, tout comme le réseau de capteurs à l’arrière. La montre serait légèrement plus épaisse que la Pixel Watch 2. Cela est dû à une énorme augmentation de la taille de la batterie de 3 mAh (de 304 mAh à 307 mAh).

Un lancement de la Pixel Watch 3 attendu en octobre

Plus sérieusement, l’augmentation de l’épaisseur pourrait être due à l’ajout de matériel supplémentaire, comme une radio UWB pour un suivi de précision avec le nouveau réseau Find My Device de Google qui a été lancé récemment. L’une des choses les plus demandées pour la Pixel Watch 3 reste une variante plus grande de 43 ou 45 mm. La Pixel Watch 2 semblait assez petite sur de grandes mains, et on peut espérer que Google apporte une variante plus grande cette fois-ci.

Si vous êtes intéressé par les dimensions, la Pixel Watch 3 mesure, 40,79 x 40,73 x 14 mm par rapport aux dimensions de 41 x 41 x 12,3 mm de la Pixel Watch 2. En ce qui concerne le logiciel, nous pouvons nous attendre à ce que la Pixel Watch 3 fonctionne sous Wear OS 5 dès son lancement plus tard dans l’année (probablement en octobre). Elle s’attaquera à la série Galaxy Watch 7, dont le lancement est prévu en juillet.