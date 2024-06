Le teaser de la WWDC 2024 d’Apple laisse entendre que Siri va se doper à l’IA

L’enthousiasme est à son comble alors que la keynote de la WWDC 2024 se rapproche. Prévue pour le lundi 10 juin à 19 heures, heure de Paris, la WWDC 2024 s’annonce riche en nouveautés, notamment avec l’infusion de l’intelligence artificielle dans iOS 18.

Parmi les innovations les plus attendues, l’amélioration de Siri grâce à de nouvelles fonctionnalités IA suscite une grande excitation.

Lancée en 2011 avec l’iPhone 4s, Siri n’a jamais vraiment répondu aux attentes placées en elle. Si l’assistant virtuel est très pratique pour des tâches simples comme régler une alarme ou un minuteur, il montre ses limites lorsqu’il s’agit de répondre à des questions complexes. Actuellement, Siri fournit souvent plusieurs extraits de sites Web, laissant l’utilisateur faire le tri pour trouver la réponse recherchée. À l’inverse, Google Assistant tend à donner des réponses plus directes et précises, ce qui explique pourquoi beaucoup d’utilisateurs d’iPhone installent également l’application Google Assistant.

Une transformation majeure à l’horizon pour Siri

Apple a clairement laissé entendre que Siri bénéficiera d’une refonte majeure grâce à l’IA lors de la WWDC 2024. La société a publié un teaser sur son site pour développeurs, mettant en avant le logo d’Apple aux couleurs de Siri : bleu, violet, blanc et rose. Ces couleurs sont celles que l’on retrouve dans la boule lumineuse apparaissant au bas de l’écran lorsque Siri est activée sur un iPhone. Cette allusion visuelle nous assure que Siri sera au centre des annonces de la conférence.

L’un des objectifs principaux de cette mise à jour est de permettre à Siri de fournir des réponses plus claires et directes, grâce à des résumés générés par l’IA. En plus de pouvoir contrôler les fonctions des applications par la voix, cette évolution rendra Siri capable de comprendre et de répondre aux questions de manière plus naturelle et intuitive.

Autres applications bénéficiaires de l’IA à la WWDC 2024

En dehors de Siri, d’autres applications comme Notes, Messages, Dictaphone et Safari devraient également recevoir des améliorations basées sur l’IA avec la mise à jour iOS 18. Ces modifications visent à offrir une expérience utilisateur plus fluide et intelligente sur l’ensemble de l’écosystème Apple.

En conclusion, la WWDC 2024 pourrait marquer un tournant décisif pour Siri et les autres applications d’Apple, grâce à l’intégration de l’IA. Les utilisateurs d’iPhone peuvent s’attendre à une expérience plus enrichissante et intuitive, avec un assistant virtuel enfin à la hauteur des attentes.