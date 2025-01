Telegram démarre 2025 en force : Nouvelles fonctionnalités et rentabilité atteinte !

Telegram démarre l’année 2025 en force avec une mise à jour majeure qui introduit des fonctionnalités innovantes tout en célébrant une étape importante : la rentabilité de l’entreprise atteinte en 2024.

Parmi les nouveautés, on retrouve des cadeaux numériques personnalisables, des réactions pour les messages de service, des filtres de recherche avancés, un scanner de QR code intégré, et bien plus encore. En outre, Telegram a annoncé une nouvelle fonctionnalité visant à réduire les arnaques et la désinformation sur sa plateforme. Désormais, des services tiers approuvés pourront attribuer des icônes de vérification aux utilisateurs et aux discussions, ajoutant une couche supplémentaire de transparence et de sécurité.

Voici un aperçu détaillé.

Cadeaux numériques personnalisables : une touche unique

Telegram permet désormais de transformer les cadeaux classiques en objets numériques uniques et personnalisables. Une fois améliorés, ces cadeaux adoptent un nouveau design avec des caractéristiques distinctes, comme des couleurs d’arrière-plan, des icônes spécifiques, et un numéro de série unique.

Cadeaux éligibles : Plus de 20 cadeaux existants, tels que Homemade Cake, Jelly Bunny et Santa Hat, peuvent être convertis en plus de 1 400 designs uniques.

Comment ça marche ? L’amélioration nécessite un petit nombre de Telegram Stars pour couvrir les frais liés à la blockchain.

Commerce et envoi : Ces cadeaux numériques peuvent être échangés sur des marketplaces NFT ou envoyés déjà améliorés, permettant au destinataire de les déballer directement dans le chat.

Réactions pour les messages de service

Les utilisateurs peuvent désormais réagir aux messages de service, comme les notifications de cadeaux, les entrées dans des groupes ou le début de conversations vidéo. Vous pouvez aussi réagir aux changements de photo de profil, de fond de discussion, ou encore aux annonces de concours, rendant les interactions dans les groupes et les discussions plus dynamiques.

Filtres avancés pour la recherche de messages

La recherche de messages sur Telegram devient plus précise grâce à des filtres avancés qui permettent de :

Affiner les résultats par type de chat : discussions privées, groupes ou chaînes.

Explorer des types de contenus spécifiques : téléchargements récents ou médias partagés.

Découvrir du contenu tendance : chaînes populaires ou mini-applications à explorer.

Ces améliorations facilitent grandement la recherche de contenu ou de conversations spécifiques.

Système de vérification par des tiers

Cette nouvelle vérification est distincte du système de coche bleue réservé aux personnalités publiques et organisations officielles. Les comptes et discussions vérifiés par des services tiers afficheront une icône unique à gauche de leur nom. En cliquant sur le profil d’un compte vérifié, les utilisateurs pourront voir quel service a effectué la vérification et pourquoi.

En effet, Telegram a introduit un système de vérification décentralisé pour améliorer la transparence et renforcer la confiance :

Icônes de vérification : Des services tiers peuvent désormais attribuer des badges de vérification aux comptes et aux discussions.

Plus de clarté : Les comptes vérifiés affichent une icône, et un clic sur leur profil révèle les détails de leur statut de vérification.

Cette initiative vise à combattre les arnaques et la désinformation tout en renforçant la crédibilité sur la plateforme.

Emojis personnalisés pour nommer vos dossiers

Les utilisateurs Premium peuvent désormais personnaliser les noms de leurs dossiers de discussion avec des emojis. Cette fonctionnalité permet de remplacer les textes par des icônes expressives ou minimalistes, rendant l’organisation des discussions plus intuitive et esthétique.

Scanner de QR code intégré

L’appareil photo intégré de Telegram peut désormais scanner automatiquement les codes QR :

Accès direct : Les codes scannés ouvrent les liens directement dans votre navigateur préféré.

Facilité d’utilisation : Accédez à l’appareil photo en balayant vers la droite sur l’écran principal ou en appuyant sur l’icône de l’appareil photo sur les appareils Android.

Telegram atteint la rentabilité

Telegram a annoncé avoir atteint la rentabilité en 2024, grâce à des fonctionnalités comme les abonnements Premium, les publicités respectueuses de la vie privée, et les Telegram Stars.

Dans un message de remerciement, l’entreprise a déclaré : « Grâce à vous, nos utilisateurs, nous avons pu atteindre cet objectif, ce qui nous permettra de continuer à prioriser vos besoins et à protéger votre vie privée ». Cette mise à jour est disponible pour les utilisateurs iOS, Android et desktop disposant de la version v11.6 ou supérieure.

Avec ces mises à jour, Telegram cherche à renforcer la sécurité et la fiabilité de sa plateforme tout en offrant de nouvelles fonctionnalités interactives. L’introduction de la vérification tierce, combinée à des outils de recherche améliorés et à des innovations comme les NFTs, montre l’engagement de Telegram à lutter contre la désinformation et à améliorer l’expérience utilisateur.

Dans un contexte où les arnaques et les fraudes en ligne deviennent de plus en plus sophistiquées, ces initiatives reflètent l’évolution nécessaire de Telegram pour préserver la confiance et la pertinence dans le paysage numérique actuel.