Apple présentera ses nouveaux systèmes d’exploitation au monde entier le mois prochain, mais l’une des fonctionnalités attendues suscite déjà la fureur. Des annonceurs et des groupes de médias français demandent à Apple de ne pas déployer la fonction « Web Eraser » d’iOS 18.

Qu’est-ce que l’effacement Web d’iOS 18 ?

Lorsque la Worldwide Developers Conference d’Apple débutera le 10 juin, de nouvelles versions de macOS, iOS, iPadOS, tvOS et watchOS devraient être présentées, les systèmes d’exploitation devant être officiellement lancés en septembre. « Web Eraser » devrait faire partie d’iOS 18.

À ce stade, avec seulement des rumeurs pour aller de l’avant, on ne sait pas comment l’outil d’IA va « effacer » le Web et quelle partie de celui-ci sera effacée. Certains pensent qu’il s’agira de l’historique de navigation, des données des pages Web mises en cache, des cookies, etc. L’effacement de ces informations vous permettrait de ne pas craindre que quelqu’un tombe sur vos informations personnelles. Safari ne serait pas en mesure de vous envoyer des publicités personnalisées, ce qui ferait perdre de l’argent aux annonceurs.

Cependant, d’autres pensent que l’outil « Web Eraser » d’iOS 18 ne fait pas référence à vos données personnelles sur Safari, mais à des éléments sur les pages Web. Lorsque vous naviguez, vous pouvez « effacer » n’importe quelle partie d’une page Web, y compris les publicités, le texte et les images. Si l’une de ces informations vous dérange, il vous suffit de l’effacer pour ne plus la voir. Safari se souviendrait de vos choix et ne vous montrerait plus jamais ces publicités, images ou textes.

Franchement, les deux versions de cet outil semblent attrayantes pour la personne moyenne qui navigue sur le Web. Cependant, les deux versions entraîneraient également des problèmes notables pour les éditeurs de sites web et les annonceurs.

L’impact de Web Eraser sur iOS 18

Encore une fois, la fonctionnalité n’est pas encore sortie — ni même introduite — et pourtant, elle suscite déjà la controverse. Les éditeurs de sites Web et les annonceurs sont déjà désemparés, d’autant plus que Google et l’IA n’ont pas été très cléments à leur égard jusqu’à présent.

L’algorithme de Google est la formule ou l’ensemble des règles utilisées pour déterminer la pertinence et la qualité des pages Web en réponse à la requête d’un utilisateur. Chaque mise à jour de cet algorithme peut entraîner des changements importants dans la manière dont les sites Web sont classés dans les pages de résultats de recherche de Google. Les modifications apportées l’année dernière ont fait chuter le classement de certains sites Web. Ces sites sont déjà déstabilisés et tentent de trouver un moyen de se relever et d’aller de l’avant.

Cela signifie que si Apple lance iOS 18 avec la fonction Web Eraser, les éditeurs de sites Web et les annonceurs pourraient avoir l’impression que la société de Cupertino veut les enterrer. Alors que certains sites Web sont déjà en danger, cela pourrait finir par les achever. Et ce, quelle que soit la version à laquelle ressemblera Web Eraser.

C’est pourquoi un groupe d’annonceurs, d’éditeurs, d’agences et de publicitaires a signé une lettre adressée à Tim Cook, le PDG d’Apple, le suppliant de ne pas inclure la fonction Web Eraser lors de la sortie d’iOS 18 à l’automne. Mais encore une fois, tout ceci n’est que spéculation. Alors qu’il existe de très bonnes rumeurs, ce groupe français pourrait réagir à quelque chose de beaucoup plus bénin. Peut-être que cela n’aura pas un grand impact sur les éditeurs de sites Web et les annonceurs après tout. Mais, il faudra attendre la WWDC qui débutera le 10 juin pour le savoir.