Moto G85 5G : Le nouvel Android de milieu de gamme de Motorola dévoilé

Motorola, l’un des fabricants de smartphones les plus prolifiques, se prépare à lancer non seulement deux nouveaux modèles pliables, mais aussi un appareil Android de milieu de gamme à un prix très compétitif : le Moto G85 5G.

Ce dernier est sur le point d’être officiellement dévoilé, bien que la date exacte reste inconnue. Grâce à plusieurs fuites récentes, nous avons maintenant une idée claire de ce que ce téléphone offrira.

Selon des rendus de haute qualité partagés par Evan Blass, également connu sous le pseudonyme @evleaks, le Moto G85 5G présente plusieurs améliorations esthétiques et fonctionnelles par rapport à son prédécesseur, le Moto G84. Le smartphone affiche des courbes d’écran prononcées, des bordures ultra-fines et un écran P-OLED de 6,7 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un poinçon central accueille la caméra frontale, apportant une touche moderne au design.

Cependant, une omission notable pourrait décevoir les fans de la marque : l’absence de la prise casque 3,5 mm, une caractéristique pourtant présente sur les modèles précédents de la série Moto G. Cette décision pourrait marquer un tournant pour les appareils de milieu de gamme de Motorola et potentiellement influencer d’autres fabricants Android.

Le Moto G85 5G sera proposé en plusieurs coloris, dont un vert vif avec une finition en cuir vegan qui ajoute une touche de luxe.

Performances et autonomie prévues par le Moto G85 5G

Sous le capot, le Moto G85 5G devrait être équipé d’un processeur Snapdragon 6 s Gen 3, une puce octa-core avec des vitesses d’horloge allant jusqu’à 2,3 GHz et un GPU Adreno 619. Ce chipset est attendu pour surpasser le Snapdragon 695 du Moto G84, offrant ainsi des performances accrues.

Le smartphone comprendra également 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et une batterie de 5 000 mAh avec une technologie de charge rapide de 33 W. En dépit de ses caractéristiques impressionnantes, l’appareil reste relativement léger à 173 grammes.

Le Moto G85 5G mettra en vedette une caméra principale de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS), accompagnée d’un capteur secondaire de 9 mégapixels pour les prises de vue ultra grand-angle et macro. La caméra frontale bénéficiera d’une amélioration significative, passant de 16 mégapixels sur le G84 à 32 mégapixels, permettant des selfies de meilleure qualité.

Prix et disponibilité

Le Moto G85 5G devrait être proposé à un prix avoisinant les 300 € en Europe.