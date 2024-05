OpenAI s’associe à des médias de renom pour améliorer ses modèles d’IA

OpenAI, la société pionnière de l’intelligence artificielle, a récemment conclu des partenariats avec plusieurs éditeurs de renom pour accéder à des données de formation sous licence, visant à renforcer ses modèles d’IA.

Ces accords permettent à OpenAI de bâtir des modèles d’IA capables de rédiger avec la même qualité qu’un journaliste du Wall Street Journal. Aujourd’hui même, OpenAI a annoncé des partenariats avec deux grands éditeurs de médias : The Atlantic et Vox Media.

Le premier est une publication imprimée vieille de 167 ans, l’une des plus anciennes publiées aux États-Unis, qui a réussi à se réinventer avec succès dans l’ère numérique et en ligne grâce à ses diverses chroniques d’opinion et à ses articles bien documentés et recherchés. La seconde est une nouvelle entreprise de médias issue d’un blog sportif populaire, SB Nation, qui a lancé en 2011 le populaire média technologique The Verge, son média politique et général Vox en 2014, et qui a acquis régulièrement et rapidement de plus en plus de titres ces dernières années, y compris des titres estimés et primés tels que New York Magazine.

Une stratégie d’acquisition de contenu pour OpenAI

Depuis moins d’un an, OpenAI a noué des alliances avec sept grands médias, incluant des éditeurs influents comme le groupe allemand Axel Springer, propriétaire de Politico et Business Insider. Voici la liste complète des partenariats annoncés :

The Atlantic (mai 2024) Vox Media (mai 2024) Meredith Dotdash (mai 2024) The Financial Times (avril 2024) Axel Springer (décembre 2023) The Associated Press (juillet 2023) The American Journalism Project (juillet 2023)

Ces partenariats visent principalement à fournir à OpenAI des données de formation essentielles pour améliorer ses modèles linguistiques, tout en respectant les droits d’auteur et les pratiques éthiques.

Pourquoi ces partenariats ?

Le principal objectif de ces alliances est de permettre à OpenAI d’obtenir des données de haute qualité pour perfectionner ChatGPT et d’autres modèles d’IA. En collaborant avec des éditeurs établis, OpenAI peut développer des outils capables de générer du contenu de manière plus précise et nuancée.

Pour les éditeurs, ces accords offrent plusieurs avantages. Outre les compensations financières indispensables pour financer leurs opérations, les éditeurs bénéficient également d’une meilleure visibilité. ChatGPT pourra afficher des résumés de leurs articles et générer du trafic vers leurs sites via des liens intégrés dans les réponses de l’IA.

Un modèle économique en évolution

Historiquement, OpenAI a utilisé des données librement accessibles sur Internet pour former ses modèles. Cependant, les critiques croissantes concernant les questions de droits d’auteur et d’éthique ont poussé l’entreprise à adopter une approche plus respectueuse des contenus protégés. En payant pour accéder à des données sous licence, OpenAI espère éviter les litiges et améliorer la qualité de ses modèles.

De plus, OpenAI a introduit un outil permettant aux créateurs de contenu de signaler les œuvres qu’ils ne souhaitent pas voir utilisées pour la formation des IA. Cet outil, prévu pour 2025, vise à offrir plus de contrôle aux auteurs et éditeurs.

Défis et perspectives

Bien que ces partenariats soient prometteurs, ils posent également des défis. L’un des principaux problèmes est de savoir dans quelle mesure ces accords augmenteront réellement le trafic vers les sites des éditeurs. En effet, si ChatGPT résume efficacement le contenu, les utilisateurs pourraient ne pas sentir le besoin de visiter les sites originaux, réduisant ainsi le trafic et les revenus publicitaires des éditeurs.

De plus, l’avenir de ces partenariats reste incertain. Les stratégies des entreprises technologiques évoluent constamment, et rien ne garantit que les bénéfices pour les éditeurs seront durables. Néanmoins, ces collaborations représentent une tentative de s’adapter aux changements rapides du paysage médiatique.

OpenAI poursuit sa stratégie d’intégration de contenus sous licence pour renforcer ses modèles d’IA, tout en naviguant dans les eaux tumultueuses des droits d’auteur et de l’éthique. Si ces partenariats offrent des opportunités de croissance pour les éditeurs, ils soulèvent également des questions sur l’avenir du journalisme et des médias dans un monde de plus en plus dominé par l’intelligence artificielle.