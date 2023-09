Motorola vient de lancer 4 nouveaux smartphones Android, dont le Edge 40 Neo

by

by

À la suite de la récente présentation de l’iPhone 15 par Apple, Motorola a lancé une gamme de nouveaux smartphones impressionnants qui offrent des designs élégants et modernes à des prix abordables. Le Motorola Edge 40 Neo, le Moto G84 5G et le Moto G54 5G et le moto g14 sont disponibles sur plusieurs marchés.

Le Motorola Edge 40 Neo est là, dynamique et durable

Avec un prix de départ de 399 euros, le Motorola Edge 40 Neo est un appareil fin aux bords incurvés et doté d’une protection IP68 pour une plus grande durabilité. Il est équipé d’un capteur photo Ultra Pixel de 50 mégapixels avec une technologie de mise au point par pixel, ce qui devrait permettre d’obtenir une bonne qualité de photo. La caméra offre également des performances 16x plus rapides en basse lumière, ce qui le rend parfait pour la photographie de nuit.

Le Edge 40 Neo est le dernier-né de Motorola et le premier appareil Motorola Edge en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) à utiliser les services de compensation des émissions de CO2 de Lenovo. Ce service compense les émissions de CO2 en réduisant les émissions au cours du cycle de vie de l’appareil, tout en soutenant des projets mondiaux d’action pour le climat.

Dans le cadre de l’engagement de Motorola en faveur du développement durable, l’appareil est livré avec un emballage 100 % sans plastique contenant de l’encre de soja et 60 % de matériaux recyclés, tels que du carton gris, du papier kraft et du papier calque. Il est également accompagné d’un étui 100 % végétal assorti à la couleur du téléphone. Le Edge 40 Neo est disponible dans les couleurs Black Beauty, Soothing Sea et Caneel Bay, toutes dotées d’une finition en cuir végétal en partenariat avec Pantone.

Équipé d’une batterie de 5 000 mAh et d’un système de charge rapide TurboPower de 68 watts, le Motorola Edge 40 Neo offre une recharge rapide, passant de 0 à 50 % en seulement 15 minutes. Son écran pOLED de 6,55 pouces présente un taux de rafraîchissement de 144 Hz, offrant une expérience visuelle immersive. Le smartphone affiche également une luminosité maximale de 1 300 nits, est alimenté par le processeur Dimensity 7030 de MediaTek et dispose d’une connectivité 5G.

Moto G84 5G

Le Moto G84 5G se distingue par son extérieur en cuir végétal à la mode. Son système photo comprend un appareil Ultra Pixel de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels avec Macro Vision et une caméra frontale de 16 mégapixels avec autofocus rapide. Le smartphone est doté d’un écran pOLED de 6,5 pouces à contraste infini qui affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité exceptionnelle de 1 300 nits, offrant une bonne expérience visuelle — surtout pour le prix.

Alimenté par le chipset Snapdragon 695 5G, le Moto G84 5G devrait offrir une bonne vitesse et de bonnes fonctionnalités. Il est disponible dans la couleur Pantone de l’année, Viva Magenta, avec du cuir vegan en Bleu nuage et un support en plastique mat en bleu nuit.

Le Moto G84 5G arrive à un prix de départ de 299 euros.

Moto G54 5G

Ensuite, nous avons le Moto G54 5 G. Il est doté d’un écran full HD+ à 120 Hz de 6,5 pouces et de haut-parleurs stéréo. Avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence tactile de 240 Hz, les utilisateurs peuvent s’attendre à des performances sans faille et à une faible latence.

Le Moto G54 5G est équipé d’une caméra de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS) qui utilise la technologie Quad Pixel pour une sensibilité 4x supérieure en basse lumière, ce qui permet d’obtenir des photos plus nettes et plus éclatantes, même dans des environnements faiblement éclairés. Le capteur photo Macro Vision permet également aux utilisateurs de capturer des détails fins que les objectifs standard risquent de manquer. La caméra frontale de 16 mégapixels est doté d’un outil Face Beauty qui permet d’améliorer automatiquement les photos.

Alimenté par le processeur octa-core MediaTek Dimensity 7020 et une batterie de 5 000 mAh avec TurboPower, le Moto G54 5G devrait disposer d’une puissance suffisante pour la plupart des applications et des jeux. L’appareil est doté d’une finition mate haut de gamme et est disponible en version Noir pétrole, Bleu glacier, Bleu indigo (cuir vegan) et Vert Menthe (cuir vegan) à partir de 229 euros.

Moto G14