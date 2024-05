iPhone 16 Pro : Augmentation de la capacité des batteries révélée par les fuites

Nous avons vu plusieurs rumeurs cette année concernant les capacités des batteries des prochains iPhone 16. Les dernières rumeurs proviennent d’un tweet envoyé par @lipilipsi, abonné à « X », qui nous donne quelques chiffres, l’un pour la batterie de l’iPhone 16 Pro et l’autre pour celle de l’iPhone 16 Pro Max.

Le tweet indique que l’iPhone 16 Pro devrait être équipé d’une batterie de 3 577 mAh et l’iPhone 16 Pro Max d’une batterie de 4 747 mAh.

Pour l’iPhone 16 Pro, cela représenterait une augmentation de 9,3 % de la capacité par rapport à la batterie de 3274 mAh qui équipe l’iPhone 15 Pro. La batterie de 4747 mAh dont @lipilipsi dit qu’elle équipera l’iPhone 16 Pro Max serait 7,3 % plus grande que la cellule 4422 de l’iPhone 15 Pro Max.

La source de cette rumeur, @lipilipsi, est loin d’avoir une réputation irréprochable et, selon AppleInsider, il a transmis des images de la carte mère de l’iPhone 14 Pro en prétendant qu’il s’agissait d’une image de la carte mère de l’iPhone 15 Pro. La photo a été utilisée à l’origine par iFixit pour montrer la carte du modèle haut de gamme 2022 et quelqu’un a utilisé Photoshop pour ajouter les marques A17 sur le processeur d’application. Par conséquent, il convient de prendre ce rapport avec des pincettes.

Des batteries plus grandes pour les modèles iPhone 16 Pro sont logiques puisque les deux modèles auront des écrans légèrement plus grands qui auront besoin d’être alimentés. L’iPhone 16 Pro sera doté d’un écran OLED de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 15 Pro. L’iPhone 16 Pro Max aura un écran de 6,9 pouces, contre 6,7 pouces pour l’iPhone 15 Pro Max. L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus conserveront les mêmes tailles d’écran que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, soit respectivement 6,1 et 6,7 pouces.

Compenser les besoins du NPU de l’iPhone 16 Pro ?

En outre, l’augmentation de la capacité de la batterie pourrait contribuer à répondre à la demande supplémentaire de puissance du moteur neuronal de la puce A18 Pro pour l’aider à exécuter les nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA qui seront disponibles pour les utilisateurs de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max.

Nous en saurons plus sur l’initiative d’Apple en matière d’IA lors de la conférence WWDC du 10 juin.