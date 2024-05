Personnalisation et IA : Ce que vous réserve iOS 18

Une nouvelle vidéo de Zollotech nous donne des détails sur les options de personnalisation de l’iPhone avec iOS 18, ainsi que sur le nouvel iPhone et sur les projets d’Apple pour le Mac. Plongeons dans les grandes lignes d’iOS 18 et explorons ce qu’elles signifient pour les utilisateurs d’Apple lorsque le logiciel sortira dans le courant de l’année.

iOS 18 : personnalisation et intégration de l’IA

iOS 18 apportera une foule de nouvelles options de personnalisation et d’intégration de l’IA, permettant aux utilisateurs de créer une expérience plus personnalisée et plus efficace sur leurs iPhones.

Personnalisation de l’écran d’accueil : Les utilisateurs pourront désormais disposer librement des icônes sur leur écran d’accueil, ce qui permet une mise en page plus personnalisée. Le regroupement des couleurs pour les icônes d’applications permettra d’organiser les applications plus efficacement, ce qui facilite la recherche et l’accès aux applications souhaitées.

Fonctionnalités alimentées par l’IA : L’intégration de l’IA est l’une des priorités d’iOS 18 . L’amélioration du traitement sur l’appareil alimente des fonctionnalités telles que l’amélioration de la recherche Spotlight, de la recherche Safari et des interactions avec Siri. Les emojis générés par l’IA et les réponses intelligentes rendent la messagerie plus intuitive, tandis que l’édition de photos basée sur l’IA offre des outils avancés aux amateurs de photographie. La transcription des mémos vocaux bénéficie également de l’IA, ce qui simplifie la prise de notes.

. L’amélioration du traitement sur l’appareil alimente des fonctionnalités telles que l’amélioration de la recherche Spotlight, de la recherche Safari et des interactions avec Siri. Les emojis générés par l’IA et les réponses intelligentes rendent la messagerie plus intuitive, tandis que l’édition de photos basée sur l’IA offre des outils avancés aux amateurs de photographie. La transcription des mémos vocaux bénéficie également de l’IA, ce qui simplifie la prise de notes. Mises à jour de l’application Musique : L’application Music bénéficie de mises à jour, notamment des fondus enchaînés basés sur l’IA pour des transitions plus fluides entre les chansons. De nouvelles fonctionnalités telles que le pass-through et le jeu spatial améliorent les expériences d’écoute et de jeu, offrant un environnement audio plus immersif.

macOS 15 : cohérence et amélioration de l’expérience utilisateur

macOS 15 devrait faire l’objet d’une refonte du panneau système, dans un souci de cohérence avec iOS et iPadOS. Cette mise à jour apportera une expérience utilisateur plus unifiée et plus intuitive sur l’ensemble des systèmes d’exploitation d’Apple.

De nouvelles icônes et des fonctionnalités de recherche améliorées sont également prévues, améliorant la convivialité et l’esthétique globale de MacOS.

WWDC 2024 et collaborations futures

La WWDC 2024, prévue du 10 au 14 juin 2024, devrait être marquée par l’annonce d’iOS 18 bêta 1, offrant aux développeurs et aux passionnés un premier aperçu des nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cet événement constituera une étape importante pour la communauté Apple, car il présentera les dernières innovations de l’entreprise et préparera le terrain pour l’avenir de ses produits.

Bien qu’il ne soit pas encore question d’une vue fractionnée pour l’iPhone, Apple explore de nouvelles méthodes de confidentialité pour le traitement des données d’IA, afin de garantir la sécurité et la protection des données des utilisateurs. L’entreprise envisage également de collaborer avec Google et OpenAI, ce qui pourrait permettre d’intégrer des fonctions d’IA avancées dans l’écosystème d’Apple. Ces partenariats pourraient déboucher sur des développements révolutionnaires dans le domaine de l’intelligence artificielle et de son intégration dans les produits et services d’Apple.

Alors qu’Apple continue d’innover et d’affiner ses offres, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience plus personnalisée, plus efficace et plus immersive sur tous les appareils. Avec les options de personnalisation d’iOS 18, les intégrations de l’IA et les mises à jour des différents appareils et logiciels Apple, la société ouvre la voie à une nouvelle ère de l’informatique centrée sur l’utilisateur.