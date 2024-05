Honor présente deux paires d’écouteurs très bon marché

Cette semaine, Honor a fait sensation en dévoilant ses nouveaux smartphones centrés sur l’IA, les Honor 200 et 200 Pro, récemment introduits en Chine. Cependant, ces smartphones ne sont pas les seuls produits annoncés lors de l’événement de lancement de la série Honor 200.

En effet, Honor a également lancé deux paires d’écouteurs, les Earbuds X7 et les Earbuds A, en Chine. Malgré leur prix très abordable, les deux paires d’écouteurs semblent offrir des spécifications décentes, du moins sur le papier.

Les Earbuds X7 et Earbuds A sont équipés de drivers dynamiques de 10 mm et d’un processeur DSP HiFi 5, qui combine l’accélération de l’IA avec une capacité de traitement améliorée pour une meilleure qualité audio. Les deux modèles bénéficient également d’une certification IP54, garantissant une protection contre l’eau et la poussière.

Autonomie et design des Honor Earbuds X7 et Earbuds A

Les nouveaux écouteurs de Honor promettent jusqu’à 9 heures d’écoute continue, avec 31 heures supplémentaires grâce aux boîtiers de chargement. En fait, la taille du boîtier de chargement semble être la seule différence notable entre les Earbuds X7 et les Earbuds A, à part les options de couleur.

Earbuds X7: disponibles en vert et blanc, au prix de 40 dollars

Earbuds A: disponibles en bleu et blanc, au prix de 25 dollars

Les deux paires d’écouteurs seront disponibles à l’achat en Chine à partir du 31 mai.

Avec l’introduction des Honor 200 et 200 Pro ainsi que des écouteurs Earbuds X7 et Earbuds A, Honor continue d’élargir son portefeuille de produits axés sur l’IA et d’offrir des options abordables aux consommateurs. Ces nouveaux produits démontrent l’engagement de la marque à fournir des technologies de pointe à des prix compétitifs, tout en répondant aux besoins diversifiés des utilisateurs.