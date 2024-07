Accueil » iPhone 17 Pro : 12 Go de RAM et triple caméra de 48 mégapixels

Apple a récemment dévoilé son propre système d’intelligence artificielle, baptisé Apple Intelligence, qui est pour l’instant exclusivement disponible sur les modèles les plus chers, à savoir l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Cependant, cette exclusivité pourrait bientôt toucher à sa fin.

En effet, les prochains modèles iPhone 16 et iPhone 16 Plus devraient également être dotés de 8 Go de RAM, soit la configuration minimale requise pour faire fonctionner Apple Intelligence.

Ces nouveaux modèles pourraient être propulsés par la future série de chipsets A19 d’Apple, contrairement aux modèles iPhone 15 qui sont fragmentés par type de processeur.

Pour l’année modèle 2025, Apple pourrait poursuivre cette tendance à la fragmentation des spécifications dans ses séries iPhone. Selon une source ayant découvert une chronologie des plans de développement de l’iPhone, les modèles iPhone 17 Pro seront les premiers à être équipés de 12 Go de RAM, une première dans l’histoire des smartphones d’Apple.

Une fuite récente suggère que l’iPhone 17 Pro sera doté de 12 Go de RAM et d’un triple appareil photo de 48 me. En revanche, l’iPhone 17 de base pourrait rester avec 8 Go de RAM, le minimum nécessaire pour faire fonctionner les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Ce modèle serait également équipé d’un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une amélioration longtemps attendue.

Les exigences de l’Apple Intelligence

L’analyste renommé Ming-Chi Kuo a détaillé les besoins spécifiques du Large Language Model (LLM) sur lequel repose Apple Intelligence. Ce LLM, qui fonctionne exclusivement sur les appareils iPhone ou iPad, nécessite environ 2 Go de RAM DDR. Les services de type chatbot LLM sont des plateformes d’intelligence artificielle conçues pour reconnaître, interpréter et générer des textes imitant une conversation naturelle avec l’utilisateur.

Kuo explique que Apple Intelligence utilise un LLM de 3 milliards de paramètres dont l’allocation des ressources, après compression entre les configurations 2 bits et 4 bits, peut être réduite à environ 0,7- 1,5 Go de DRAM. Cependant, cette quantité supplémentaire de RAM « doit être réservée en permanence pour faire fonctionner le LLM Apple Intelligence sur l’appareil. »

Performance et puissance de calcul

Selon Kuo, les 11 TOPS (trillions d’opérations par seconde) que peut effectuer le chipset M1 d’Apple sont le minimum nécessaire pour Apple Intelligence. Toute puce Apple A16 ou supérieure peut faire l’affaire. Kuo précise que « Microsoft estime que la spécification clé pour un PC IA est de 40 TOPS de puissance de calcul. Cependant, pour Apple, intégrée à l’IA cloud (Private Cloud Compute), 11 TOPS de puissance de calcul sur l’appareil suffisent pour commencer à fournir des applications IA sur l’appareil. »

À l’avenir, Kuo estime qu’Apple vise un LLM Apple Intelligence avec 7 milliards de paramètres, ce qui nécessitera au moins 2 Go de RAM supplémentaires par rapport au maximum actuel de l’iPhone. Cela pourrait servir de prétexte à une nouvelle fragmentation entre les modèles Pro et non-Pro.

iPhone 17 Pro : une caméra qui nécessitera également davantage de RAM

Pourquoi augmenter la RAM à 12 Go si 8 Go ou 10 Go suffisent pour Apple Intelligence ? La réponse réside dans les améliorations prévues pour la caméra. Les modèles iPhone 17 Pro devraient être équipés de trois appareils photo de 48 mégapixels, confirmant les spéculations sur les améliorations photographiques d’Apple. Suivant l’exemple de marques comme OPPO, qui intègrent des capteurs de grande résolution sur toute la plage de zoom, Apple pourrait améliorer considérablement l’équilibre des couleurs et la conservation des détails sur l’ensemble de la plage de zoom. Cette photographie computationnelle complexe nécessite plus de mémoire de fonctionnement pour fonctionner instantanément et avec la qualité requise, justifiant ainsi l’introduction de 12 Go de RAM pour la première fois sur un iPhone.

Les temps à venir s’annoncent passionnants pour les fans d’Apple, bien qu’il soit peu probable que l’iPhone 17 standard bénéficie d’optiques pliantes, réservées aux modèles Pro pour le futur prévisible.