Google Password Manager : Partage de mots de passe désormais disponible

Google a officiellement annoncé en février 2024 l’introduction du partage de mots de passe dans son gestionnaire de mots de passe, Google Password Manager. Trois mois plus tard, cette fonctionnalité commence enfin à être déployée, elle simplifie l’accès aux mots de passe pour les services partagés comme Netflix au sein d’un foyer.

Avec la mise à jour des services Google Play de mai 2024 (v24.20), Google a intégré la fonctionnalité de partage de mots de passe dans Google Password Manager. Cependant, il est important de noter que vous ne pouvez partager vos mots de passe qu’avec les membres de votre groupe familial, et non avec n’importe quel utilisateur possédant un compte Google.

D’après le document de support de Google :

Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désormais partager en toute sécurité vos mots de passe avec les membres de votre groupe familial dans Google Password Manager. Lorsqu’un mot de passe est partagé, les membres de votre famille recevront une copie dans leur Google Password Manager, prête à être utilisée.

Pour ceux qui l’ignorent, ce service stocke de manière native vos mots de passe et clés d’accès dans Chrome et Android, et est lié à votre compte Google.

Des cas d’utilisation pratiques

Google a illustré quelques exemples pratiques de cette fonctionnalité. Par exemple, elle peut être utilisée pour gérer les services de garde d’enfants via un compte unique ou pour permettre à un enfant de donner à ses parents l’accès à ses devoirs scolaires. De plus, cette fonctionnalité s’avère également utile pour partager l’accès aux services de streaming.

En parallèle à cette mise à jour, Google a introduit de nouvelles fonctionnalités dans l’App Mon activité, permettant aux parents de surveiller l’utilisation des applications de leurs enfants à travers différents paramètres de limite de temps.

Comment vérifier la mise à jour de Google Password Manager ?

Les services système de Google se mettent à jour automatiquement par défaut. Cependant, si vous souhaitez vérifier si la mise à jour de mai 2024 est installée sur votre appareil, suivez ces étapes :

Rendez-vous dans Paramètres Sélectionnez Sécurité et confidentialité Choisissez Système et mises à jour Appuyez sur Mise à jour du système Google Play

Ensuite, ouvrez Google Password Manager et vérifiez si une invite concernant le partage familial apparaît. À noter que Google déploie cette fonctionnalité par phases, donc ne soyez pas surpris si elle n’apparaît pas immédiatement après l’installation de la mise à jour.