Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim : Un nouveau pliable pour rivaliser en 2024 ?

Inaugurée en 2019 avec pour objectif de révolutionner industrie mobile, la gamme de smartphones pliables de Samsung est devenue plutôt prévisible ces dernières années, tant en termes de mises à jour (ou plutôt de raffinements) apportées par les nouveaux modèles que du calendrier de sortie de ces derniers.

Cependant, avec la suprématie de Samsung dans ce segment de marché soudainement menacée par une série de rivaux (principalement basés en Chine), il était probable que l’entreprise sortirait les familles Galaxy Z Fold et Z Flip de leur récent marasme en 2024. Ce qui reste flou, c’est comment cela va se concrétiser, avec des versions FE abordables attendues par certains initiés et un modèle Galaxy Fold 6 Ultra super-premium par d’autres.

Comme si les rumeurs n’étaient pas déjà suffisamment confuses, Ross Young ajoute aujourd’hui un tout nouveau nom à l’équation.

Qu’est-ce que le « Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim » ?

Selon ce célèbre analyste de l’industrie des écrans, le premier fournisseur mondial de smartphones travaille actuellement sur un appareil pliable plus grand que le Galaxy Z Fold 6 (et le Z Fold 5) sans « saisie au stylet ».

Ce produit inédit pourrait s’appeler Galaxy Z Fold 6 Slim, dans le but de devancer la popularité d’un modèle iPhone 17 Slim qu’Apple préparerait pour un lancement en 2025. Si l’hypothèse de Young est correcte, son prix serait « probablement analogue à celui du Fold 6″.

Pour rappel, le « Fold 6 classique » devrait conserver la taille de 7,6 pouces de l’écran principal de son prédécesseur tout en augmentant légèrement l’écran de couverture de 6,2 à 6,3 pouces. De manière impressionnante, le poids total du produit devrait passer de 253 à 239 grammes, et le Galaxy Z Fold 6 pourrait également être nettement plus fin que le Z Fold 5, tant en position pliée que dépliée.

Bien qu’il soit difficile de croire qu’un « Fold 6 Slim » puisse encore réduire l’épaisseur de 12,1 mm du Fold 6 non-Slim, une expansion des écrans de 7,6 et 6,3 pouces est clairement possible. Si cela se concrétise, cela aiderait grandement Samsung à mieux concurrencer des géants comme le OnePlus Open ou le Vivo X Fold 3 Pro.

Qu’en est-il des Galaxy Z Fold 6 Ultra et Z Fold 6 FE ?

Cela reste la grande question à laquelle personne ne peut répondre avec certitude pour le moment, bien que Ross Young ne rejette pas la possibilité que le Galaxy Z Fold 6 Slim et le Galaxy Z Fold 6 Ultra soient un seul et même appareil.

Avec un nom de produit actuellement classé comme « à déterminer », Samsung pourrait encore étiqueter peut-être son modèle pliable le plus excitant de 2024 comme le Galaxy Z Fold 6 Ultra à des fins marketing. Quel que soit le nom final, il s’agit presque certainement de l’appareil connu en interne sous le nom de code Q6A, dont le célèbre Roland Quandt a tweeté aussi récemment qu’il y a deux jours.

Étant donné que son nom et son nom de code étaient notablement absents de cette liste « fiable » des prochains appareils Samsung publiée par Evan Blass sur le même réseau social, nous nous attendons à ce que les Z Fold 6 et Z Flip 6 « normaux » soient officialisés en juillet, suivis par ce super-flagship Slim ou Ultra plus tard dans l’année.