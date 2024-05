Les MacBook pliables d’Apple devraient être livrés en 2026

Les détails continuent d’émerger concernant le MacBook pliable sur lequel Apple travaille supposément. Un nouveau rapport de l’analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo, estime que Apple pourrait expédier plus d’un million d’appareils avec un écran pliable de 20 pouces en 2026, un changement par rapport à sa précédente projection qui annonçait un début des livraisons en 2027.

Malgré les rumeurs passées qui suggèrent qu’Apple optera pour un écran de 20 pouces, Kuo indique que Apple envisage également un panneau de 18,8 pouces. Lorsqu’il est fermé, la version de 20 pouces ressemblera à un MacBook de 14 à 15 pouces, tandis que l’appareil de 18,8 pouces ressemblera à un MacBook de 13 à 14 pouces.

La charnière joue un rôle très important sur un appareil pliable, car elle permet de minimiser le fameux pli qui accompagne ce facteur de forme. Il semble qu’Amphenol soit chargé de développer cette charnière. Pour la petite histoire, il s’agit de la même société qu’Apple utilise pour les charnières du MacBook moulées par injection de métal.

En parlant de plis, Kuo affirme qu’Apple cherche à rendre l’écran le moins froissé possible. Pour ce faire, la charnière et l’écran devront présenter des caractéristiques de haute qualité, ce qui augmentera le coût. Selon les premières estimations, la charnière coûterait entre 200 et 250 dollars, et l’écran entre 600 et 650 dollars. Toutefois, Kuo ajoute que ces prix pourraient être revus à la baisse si le rendement augmentait de manière significative avant la production de masse.

Apple collabore avec LG Display pour rendre l’écran pliable aussi « sans plis que possible », selon Kuo. L’appareil devrait être équipé du processeur M5 d’Apple et pourrait entrer en production dès la fin de l’année prochaine.

Historique des rumeurs sur les appareils pliables d’Apple, dont le MacBook

Si vous pensez qu’il s’agit d’un appareil onéreux, Kuo est également de cet avis. L’analyste prédit que si le rendement ne s’améliore pas, le MacBook pliable pourrait approcher le prix du Vision Pro. Il semble toutefois qu’Apple soit plus confiant dans ce produit, car l’entreprise s’attend à ce que les livraisons dépassent le million d’unités d’ici 2026.

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ross Young a attiré l’attention sur le pliable de 20 pouces d’Apple en 2022, une rumeur que Mark Gurman de Bloomberg a ensuite confirmée. À l’époque, Gurman a déclaré que l’hybride iPad/MacBook pourrait être doté d’un double écran sans clavier physique ni pavé tactile.

En 2022, la publication coréenne The Elec a également exposé un potentiel calendrier pour le travail supposé d’Apple sur les dispositifs pliables avec des écrans fabriqués par Samsung. Elle a rapporté qu’Apple commencerait probablement à travailler sur ces appareils après avoir introduit un écran OLED sur l’iPad ou le MacBook. Maintenant que nous avons l’iPad Pro OLED, les pliables pourraient être les prochains sur la liste.

D’autres projets d’appareils pliables

Le MacBook pliable n’est pas le seul appareil pliable sur lequel Apple travaillerait. En février, un rapport a révélé que Apple travaille toujours sur au moins deux prototypes d’iPhone pliables qui se ferment horizontalement. Les rumeurs indiquent également qu’Apple développe un iPad pliable, que Gurman a décrit comme étant encore dans ses « premières étapes ». L’entreprise se concentre sur l’élimination de tout pli visible sur l’écran pliable de l’iPad, un défi que Samsung essaie toujours de relever.

L’anticipation autour des appareils pliables d’Apple continue de croître, avec des projections révisées et des collaborations stratégiques avec des fabricants d’écrans de renom. Si ces rumeurs se confirment, 2026 pourrait marquer une année révolutionnaire pour Apple, introduisant des MacBook et potentiellement d’autres appareils pliables sur le marché.