iFixit et Samsung : La fin d’un partenariat de réparation très médiatisé

En 2022, Samsung a collaboré avec iFixit pour effectuer des réparations de téléphone à la main. Dans le cadre de ce partenariat, Samsung a fourni des pièces d’origine, des outils de réparation et des guides, offrant ainsi un soutien officiel aux bricoleurs désireux de réparer leur Samsung. Malheureusement, ces efforts n’ont pas duré longtemps : iFixit a annoncé aujourd’hui que le partenariat très médiatisé avec Samsung avait pris fin.

« Alors que nous essayions de construire cet écosystème, nous avons constamment rencontré des obstacles qui nous ont fait douter de l’engagement de Samsung à rendre la réparation plus accessible. Nous ne pouvions pas fournir les pièces aux ateliers de réparation locaux à des prix et dans des quantités qui avaient un sens commercial », a déclaré iFixit dans un article de blog.

L’entreprise californienne a également mis en cause le prix élevé des pièces de rechange authentiques de Samsung, qui incitait souvent les clients à acheter un nouvel appareil.

iFixit continuera à vendre des kits de réparation et des pièces de rechange pour les smartphones et les tablettes Samsung, sans imposer de limites quant au nombre d’unités de réparation qu’elle gardera en stock. L’entreprise ne travaillera pas avec Samsung sur les manuels de réparation, mais poursuivra son propre effort interne basé sur le crowdsourcing. iFixit stockera également des pièces de rechange ou des pièces tierces pour les appareils Samsung. À la fin de sa camaraderie avec Samsung, iFixit a accusé Samsung d’agir de manière hostile à la réparation.

« La conception des appareils Galaxy de Samsung est restée collée de manière frustrante, ce qui nous a obligés à vendre des batteries et des écrans dans des paquets pré-collés qui ont augmenté le coût », a déclaré l’entreprise.

Que réserve l’avenir aux réparations Samsung et aux amateurs de DIY ?

Jusqu’à présent, iFixit a proposé ses propres guides de réparabilité qui facilitent quelque peu la tâche des réparateurs de Samsung. Dans son article de blog, iFixit affirme que la réparation devrait être la solution par défaut plutôt que le remplacement, et que c’est sur ce point que la société diverge avec Samsung.

Bien qu’iFixit ne l’ait pas mentionné dans l’article, Samsung a également été récemment accusée de maintenir une attitude stricte à l’égard des pièces détachées ou des pièces de tiers, selon un contrat qui a fait l’objet d’une fuite et qui a été obtenu par 404 Media. Dans ce contrat, Samsung demande au personnel des centres de réparation agréés de « démonter » les appareils « créés ou assemblés à partir de pièces de rechange qui n’ont pas été achetées auprès de Samsung ou qui contiennent de telles pièces ».

Le contrat montre également que Samsung oblige les centres de réparation agréés à partager des informations permettant d’identifier les personnes qui apportent leur téléphone pour le faire réparer. Ces informations comprennent le nom, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, l’état de la garantie, l’identifiant de l’appareil et des détails complets sur toutes les activités de réparation entreprises.

Samsung va continuer dans l’autoréparation

Néanmoins, il ne s’agit probablement pas de la fin de la campagne de Samsung en faveur du droit à la réparation. Le programme d’autoréparation Samsung lancé en 2022 est toujours opérationnel et, début 2024, la société a étendu son partenariat avec Encompass Supply Chain Solutions pour améliorer l’accès au matériel de réparation. En d’autres termes, si votre Samsung est cassé, il existe encore de nombreuses possibilités de réparation — sur iFixit ou ailleurs.

Si Samsung a été l’un des premiers grands fabricants de smartphones à s’associer à iFixit, nous avons également vu un certain nombre d’autres entreprises technologiques annoncer des partenariats au cours des dernières années, notamment Kobo, Lenovo, Logitech, HMD, Google et Valve. Et Motorola est en fait partenaire d’iFixit depuis 2018.