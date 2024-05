Accueil » Panne de l’API Bing : DuckDuckGo, Ecosia et Copilot de Microsoft impactés

La technologie, c’est amusant et pratique… jusqu’à ce que des problèmes surviennent. Actuellement, certains services de Microsoft en Europe, notamment Bing et le chatbot IA Copilot, sont hors service. Bing.com et Copilot affichent des pages blanches ou des erreurs 429 pour de nombreux utilisateurs.

En effet, depuis 9 heures du matin (heure de Paris), une panne de l’API Bing de Microsoft perturbe les capacités de recherche de plusieurs plateformes, rendant certains services complètement inaccessibles ou répondant de manière intermittente.

Cette interruption affecte des sites et des services dépendant de l’API Bing, notamment DuckDuckGo, Ecosia, et le Copilot de Microsoft.

Impact de Bing sur les services de recherche

Bing : Bien que Bing ait initialement été affecté, le moteur de recherche semble maintenant fonctionner normalement et charger les résultats correctement.

DuckDuckGo et Ecosia : Ces moteurs de recherche, qui s'appuient sur l'API Bing, sont incapables de charger des résultats de recherche.

Copilot de Microsoft : Le service de Copilot affiche une boucle de chargement, empêchant les utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités.

ChatGPT : Les abonnés de ChatGPT Plus, qui ont la possibilité d'effectuer des recherches web, rencontrent également des messages d'erreur lorsqu'ils tentent de lancer une requête de recherche.

Réactions des entreprises

Microsoft : La société a reconnu les problèmes de chargement avec son service Copilot et travaille activement à identifier la cause de la panne. Cependant, la plateforme de santé des services de Microsoft n’indique actuellement aucune autre panne de service.

OpenAI : OpenAI, qui utilise également l'API Bing pour certaines fonctionnalités de recherche, a confirmé les problèmes et enquête sur la situation.

Ecosia : Ce moteur de recherche écologique a également confirmé qu'il rencontre des problèmes avec ses capacités de recherche.

Conséquences et réponses

La panne de l’API Bing a mis en lumière la dépendance de nombreux services de recherche à cette infrastructure spécifique. Les utilisateurs des plateformes touchées doivent patienter pendant que les entreprises travaillent à rétablir les services. En attendant, les utilisateurs peuvent rencontrer des interruptions dans leurs activités de recherche habituelles.