Galaxy Book 4 Edge : Samsung lance son premier ordinateur IA Copilot+ PC

Samsung a dévoilé le Galaxy Book 4 Edge, son premier ordinateur portable équipé du chipset Snapdragon X Elite. Ce modèle a reçu le badge Copilot+ PC de Microsoft, signifiant qu’il est doté d’une puissante unité de traitement neuronal (NPU) capable de 45 TOPS pour le traitement AI hors ligne.

Cette annonce survient juste après l’événement spécial de Microsoft, où l’entreprise a lancé son propre ordinateur portable Surface utilisant le même chipset Snapdragon et a présenté des ordinateurs portables Windows alimentés par Snapdragon de tous les autres fabricants OEM.

Le PDG de Samsung MX,TM Roh, a déclaré : « Le Galaxy Book4 Edge élargit notre vision de la connectivité IA — comblant le fossé entre le mobile et le PC, tout en démocratisant les expériences AI qui changent notre façon de fonctionner au quotidien. Ce AI PC de nouvelle génération débloque de nouveaux niveaux de performance informatique, rendus possibles par notre interface Samsung Galaxy éprouvée et une collaboration ouverte avec les leaders de l’industrie pour offrir à nos utilisateurs des solutions matérielles et logicielles de classe mondiale ».

Caractéristiques et spécifications des Galaxy Book 4 Edge

Le Galaxy Book 4 Edge est disponible en deux tailles : 14 pouces (Edge) et 16 pouces (Edge Pro). Les deux modèles utilisent le processeur Snapdragon X Elite avec 12 cœurs CPU, un GPU Adreno et un NPU dédié avec une performance de 45 TOPS. Ils fonctionnent tous deux sous Windows 11 optimisé pour ARM64 et promettent une autonomie de batterie exceptionnelle. Ils sont équipés de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Les deux versions disposent d’écrans tactiles Dynamic AMOLED 2x avec une résolution 3K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une couverture de la gamme de couleurs de 120 %, une capacité multitouch à dix points et un revêtement anti-reflet. Ils peuvent probablement lire du contenu HDR via des applications comme Netflix et Prime Video.

Connectivité et ports

Galaxy Book 4 Edge (14 pouces) : Clavier sans pavé numérique, deux ports USB 4.0 (Thunderbolt 3), un port HDMI 2.1 et une prise casque 3,5 mm.

Galaxy Book 4 Edge Pro (16 pouces) : Clavier avec pavé numérique, deux ports USB 4.0 (Thunderbolt 3), un port HDMI 2.1, une prise casque 3,5 mm, un port USB Type-A supplémentaire et un emplacement pour carte microSD.

Batterie et autres fonctionnalités

Galaxy Book 4 Edge Pro (16 pouces): Batterie de 61,8 Wh et charge de 65W.

Galaxy Book 4 Edge (14 pouces): Batterie de 55,9 Wh.

Caméras : Probablement équipées de webcams Full HD (non confirmé).

Son : Haut-parleurs stéréo.

Sécurité : Lecteurs d’empreintes digitales avec Windows Hello.

Connectivité : Bluetooth 5.4 et Wi-Fi 7.

Disponibilité et prix

Le Galaxy Book 4 Edge sera disponible en précommande dès aujourd’hui (nous n’avons pas encore les prix en France) :