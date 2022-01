Comment exporter vos fichiers Google Drive avec Takeout ?

Outre Google Drive, vous pouvez également exporter des données à partir d’autres services Google tels que Gmail et Keep.

Dans l’archive téléchargée, « archive_browser.html » vous permet de naviguer dans le contenu à partir d’une application Web personnalisée, et dans le dossier « Drive », vous pouvez visualiser et ouvrir ces fichiers individuellement.

Google Drive est l’un des services les plus fiables pour stocker et organiser vos données sur le cloud. Mais les accidents arrivent, il est donc important de faire sauvegarder vos fichiers et documents localement. Grâce à l’outil d’exportation de données de Google, Takeout, vous pouvez sauvegarder vos données de Google Drive en quelques minutes .