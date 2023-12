Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 de Microsoft : intégration d’une IA avancée

La célèbre gamme Surface de Microsoft subit le même traitement que l’accent mis sur l’IA, mais l’entreprise cherche à l’intégrer dans les ordinateurs dans ses prochaines versions. Outre l’accent mis sur la gamme Surface pour obtenir ses célèbres développements en matière d’IA aux côtés d’OpenAI, l’entreprise produira également des fonctionnalités importantes, centrées sur les options entre les processeurs Intel et Arm.

Cependant, il est possible que ce produit ne soit pas immédiatement disponible l’année prochaine, en particulier à l’approche de la nouvelle année, des rapports indiquant une date de lancement plus tardive.

Windows Central a d’abord rapporté que Microsoft prévoyait de livrer une nouvelle génération d’ordinateurs portables Surface, centrée sur la Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6. L’une des caractéristiques les plus emblématiques de cette prochaine version serait l’intégration d’une « véritable IA », différente de l’offre actuelle de l’entreprise où sa technologie d’apprentissage automatique est disponible depuis ses applications.

Pour être plus précis, les prochains ordinateurs portables Surface seraient dotés d’une unité de traitement neuronal (NPU) de nouvelle génération qui élargira ses capacités.

On ne sait pas quel type d’intégration de l’IA embarquée Microsoft ajoutera, en particulier avec son accent massif sur Copilot maintenant, alimenté par la plateforme GPT d’OpenAI.

Microsoft Surface nouvelle génération : options Intel et Arm

Le rapport indique également que la Surface disposera d’options basées sur Intel ou Arm pour accompagner son NPU. En effet, les appareils de Microsoft basés sur Arm seront alimentés par les nouvelles puces Snapdragon X de Qualcomm, rapporte Windows Central. Ces PC seront également dotés d’améliorations en termes de performances, d’autonomie et de sécurité, au même titre que les puces d’Apple, selon Windows Central. Quant à la version Intel de ces appareils, elle serait équipée des dernières puces de la 14e génération de l’entreprise.

En plus de ses composants internes améliorés, la Surface Pro 10 disposera d’un écran plus lumineux avec prise en charge HDR, et des options d’écran d’une résolution de 2 160 x 1 440 pixels (2K) ou 2 880 x 1 920 pixels. Elle pourrait même avoir des coins arrondis, comme la gamme Microsoft Surface Laptop Studio, et supporter un nouveau Type Cover avec un bouton qui ouvre Windows Copilot, selon Windows Central.

D’autre part, le Surface Laptop 6 sera doté d’un écran de 13,8 pouces, légèrement plus grand que celui de la précédente génération, avec deux ports pour l’USB-C, un pour l’USB-A, et un chargeur Surface Connect. À l’instar de la Surface Pro 10, l’appareil sera doté d’un écran arrondi avec des bords plus fins. L’appareil serait également équipé d’un pavé tactile haptique et d’un bouton de clavier dédié à Windows Copilot.

Microsoft devrait lancer la Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6 dans le courant de l’année prochaine. Mais un changement plus important du design de la Surface Pro pourrait être prévu pour 2025, selon Windows Central, ainsi qu’un nouveau Surface Laptop Studio rafraîchi.