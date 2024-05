Slack AI suscite des inquiétudes sur la collecte des données utilisateurs

En février dernier, Slack a lancé Slack AI, une nouvelle fonctionnalité visant à intégrer l’intelligence artificielle dans sa plateforme de communication.

Cependant, cette nouveauté suscite des préoccupations quant à la politique de confidentialité de Slack, qui par défaut, collecte les données des utilisateurs — y compris les messages, le contenu et les fichiers — pour entraîner ses modèles d’IA globaux.

Slack a mis les utilisateurs en colère avec ses nouvelles conditions, affirmant qu’elle utilisera « les messages, le contenu et les fichiers » pour entraîner l’IA et que les utilisateurs doivent envoyer un e-mail pour se retirer de la liste.

Comme de nombreuses entreprises, Slack exploite l’énorme quantité de données dont elle dispose pour former des modèles d’IA et de ML. L’entreprise, tout comme sa maison mère Salesforce, a déployé l’IA à travers ses services et ses produits. Dans le cadre de cette initiative, l’entreprise a clairement indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser les données de ses clients pour la formation.

L’apprentissage machine (ML) et l’intelligence artificielle (IA) sont des outils utiles que nous utilisons de manière limitée pour améliorer la mission de nos produits. Pour développer des modèles d’IA/ML, nos systèmes analysent les données des clients (par exemple, les messages, le contenu et les fichiers) soumises à Slack ainsi que d’autres informations (y compris les informations d’utilisation) telles que définies dans notre politique de confidentialité et dans votre contrat client.

La controverse sur l’opt-out et la réponse de Slack

Depuis au moins septembre 2023, une politique controversée permettait à Slack de collecter les données des utilisateurs par défaut, sans notification explicite. Cela a entraîné une réaction négative des utilisateurs, exacerbée par une absence perçue de bénéfices pour les utilisateurs eux-mêmes.

Il est intéressant de noter qu’au lieu de fournir un moyen facile de se retirer dans l’application ou en ligne, Slack rend la chose aussi peu pratique que possible en exigeant des individus et des organisations qu’ils envoient un e-mail pour se retirer.

Si vous souhaitez exclure vos données clients des modèles globaux de Slack, vous pouvez vous désinscrire. Pour ce faire, demandez à votre organisation, aux propriétaires de votre espace de travail ou au propriétaire principal de contacter notre équipe d’expérience client à l’adresse [email protected] en indiquant l’URL de votre espace de travail ou de votre organisation et l’objet « Slack Global model opt-out request ». Nous traiterons votre demande et vous répondrons une fois que le retrait aura été effectué.

Inutile de dire que la situation — et en particulier la clause de retrait — n’est pas bien perçue par les utilisateurs.

La politique de consentement de Slack semble être en conflit avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, qui exige un consentement explicite et spécifique avant de collecter des données. Selon la réglementation, « le consentement ne peut être implicite et doit toujours être donné par une action positive ».

Bien que Salesforce ait déclaré que Slack s’engage à se conformer au RGPD, cela ne semble pas s’être produit lors du lancement de Slack AI en février.