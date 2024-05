Accueil » Tests de durabilité : Les nouveaux iPad Pro (2024) sont plus fins et plus résistants

Lors de la sortie de nouveaux modèles d’iPad, il est courant pour les organisations de réaliser des tests de durabilité. Récemment, JerryRigEverything, AppleTrack et MobileReviewEh ont été les premiers à effectuer ces tests sur les nouveaux iPad Pro (2024) de 11 et 13 pouces (2024). Les résultats se sont révélés positifs, ce qui est particulièrement surprenant étant donné la finesse des deux tablettes.

Les deux nouveaux modèles d’iPad Pro, introduits plus tôt ce mois-ci, sont les plus fins à ce jour. Le nouveau modèle de 11 pouces a une épaisseur de seulement 5,33 cm, contre 5,84 cm pour le modèle 2022. Pendant ce temps, la version de 13 pouces n’a qu’une épaisseur de 5,08 cm, contre 0,25 pouce pour l’iPad Pro 12,9 pouces de 6e génération.

Les trois testeurs ont noté que les iPad Pro (2024) résistaient bien aux torsions, surtout lorsque la pression était appliquée depuis l’arrière. Cependant, ils ont également observé une certaine vulnérabilité lorsque la tablette était pliée par l’avant. Il est évident que la nervure métallique qui traverse le milieu de la tablette a augmenté sa rigidité. Cette nervure contribue également à la dissipation de la chaleur.

Ils ont également constaté que la flexion verticale était beaucoup plus susceptible de causer des dommages que la flexion horizontale, ce qui est logique étant donné des ports de charge en bas, ajoutant ainsi une certaine faiblesse structurelle. Les modèles d’iPad Pro (2024) reprenaient toujours leur forme originale malgré les torsions. De plus, les caméras et l’écran tactile sont restés fonctionnels après chaque test. Le verre de la tablette s’est finalement brisé lors de tests extrêmes, mais uniquement lorsqu’elle était poussée à sa limite absolue.

Ces modèles d’iPad Pro (2024) sont plus fins et plus légers, ce qui rend leur performance lors de ces tests encore plus impressionnante. Le modèle de 11 pouces pèse 446 g, contre 468 g pour l’ancienne version. Le nouveau modèle de 13 pouces pèse 580 g, contre 685 g pour le précédent modèle.

Il est toujours utile de voir d’autres réaliser des tests sur de nouveaux iPad pour que nous n’ayons pas à le faire. Cependant, la personne moyenne ne pliera jamais intentionnellement ses onéreuses tablettes de cette manière. Quoi qu’il en soit, il est agréable de voir Apple trouver des moyens de rendre les iPad plus fins et plus durables que leurs prédécesseurs.

L’iPad Pro (2024) a été introduit aux côtés de l’iPad Air (2024), du Apple Pencil Pro et d’un tout nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro. Tous sont désormais disponibles à l’achat.