GTA 6 fracasse les records sur YouTube avec sa première bande-annonce

La publication de la bande-annonce confirme plusieurs fuites et spéculations qui circulent depuis des années. En particulier, les rumeurs concernant un protagoniste féminin ont fait surface dès 2018, et la bande-annonce affirme désormais le rôle central de Lucia dans le jeu.

La bande-annonce très attendue donne un aperçu de l’univers de Vice City , avec des lieux emblématiques et des dessins nostalgiques des précédentes versions. Elle introduit un changement significatif en se concentrant sur un protagoniste féminin nommé Lucia. Toutefois, on ne sait pas encore si le jeu intégrera le changement de personnage, à l’instar des perspectives multiples de GTA V.

Initialement prévue pour le mardi matin, la bande-annonce de GTA 6 a été divulguée un jour plus tôt sur Twitter. Rockstar Games, l’éditeur de la série Grand Theft Auto, a réagi en publiant officiellement la bande-annonce et en supprimant rapidement la version qui avait fuité.

Selon le Guinness World Records, Grand Theft Auto V a obtenu le titre de « plus gros revenu généré par un produit de divertissement en 24 heures », en récoltant la somme impressionnante de 815,7 millions de dollars le jour de sa sortie et en vendant 11,21 millions d’exemplaires.

Selon TechCrunch , cet exploit a suscité un vif intérêt et a dépassé le précédent record, une vidéo du populaire créateur de contenu MrBeast, pour le plus grand nombre de vues sur YouTube en l’espace de 24 heures.