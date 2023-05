La nouvelle carte conceptuelle de GTA 6 a été divulguée

Grand Theft Auto 6, alias GTA VI, de Rockstar Games, a réussi à fasciner et à capter l’attention de nombreux joueurs dans le monde entier. Après la sortie du dernier titre principal il y a 10 ans, une fuite de GTA VI l’année dernière a relancé les conversations à son sujet. En l’absence de nouvelles officielles, hormis la confirmation de l’existence du jeu, les joueurs ont commencé à créer des cartes conceptuelles à partir des données existantes. L’une de ces cartes a suscité de nombreuses discussions.

Une source populaire, appelée GTAVI_Trailer Countdown sur Twitter, a récemment déclaré que la prochaine carte de Vice City du jeu devrait être deux fois plus grande que celle de GTA V. La carte conceptuelle nous donne une brève idée de la taille de la prochaine carte de GTA 6, qui semble gigantesque par rapport à la carte de GTA 5. Une chose amusante à noter est que la plupart des fuites ont utilisé ce rendu de la carte à de nombreuses reprises.

GTA 6 map concept based on Vice City which is rumored to be 2x the size of GTA 5’s map. pic.twitter.com/SMHw50JsLm — GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) May 4, 2023

Grand Theft Auto 5 possède l’une des plus grandes cartes modernes de Rockstar Games. Cependant, le problème de cette carte est que les parcelles du comté de Blaine et de la forêt de Paleto sont gaspillées et sous-utilisées. Les joueurs ne visitent les autres parties de la carte que pour faire des quêtes secondaires ou des explorations aléatoires. Il semble qu’une partie de la communauté soit d’accord avec ce constat et espère qu’il y aura plus à faire autour de la carte de GTA 6.

Parallèlement, il convient de noter que ce jeu sort après Red Dead Redemption 2, qui possède l’une des cartes les plus animées de l’histoire de Rockstar Games. Ce jeu contient également l’une des plus grandes cartes créées par l’équipe. On peut donc s’attendre à ce que la carte du prochain Grand Theft Auto soit de grande taille.

Une grosse attente

Un autre point à souligner (en prenant Red Dead Redemption 2 comme exemple) est que chaque région de la carte propose des activités et des quêtes annexes aux joueurs. À en juger par l’amour et les détails que les développeurs ont mis dans RDR2, on peut s’attendre à ce qu’il en soit de même dans le prochain GTA 6.

Pour l’instant, la plupart des gens pensent que le jeu proposera plusieurs petites cartes et une grande carte de Vice City. Le lancement devrait avoir lieu le 17 mai. Mais comme il n’y a pas de confirmation, nous devrons attendre.