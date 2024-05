Accueil » iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max : Vers une taille d’écran plus grande, est-ce trop ?

iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max : Vers une taille d’écran plus grande, est-ce trop ?

iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max : Vers une taille d’écran plus grande, est-ce trop ?

S’il y a bien une chose qui peut faire douter les gens d’un smartphone parfaitement bon, c’est son manque de maniabilité. Quatre ans plus tard, Apple serait prêt à augmenter la taille de l’écran de l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max et nous ne sommes pas sûrs de ce que nous en pensons.

Après tout, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont déjà assez grands avec respectivement 6,1 pouces et 6,7 pouces, et la rumeur d’une augmentation à 6,3 pouces et 6,9 pouces pourrait rendre les modèles Pro de cette année un peu trop grands au goût de la plupart des gens.

Mais, bien sûr, les choses pourraient ne pas se passer comme nous le pensons. Apple pourrait agrandir les écrans sans rendre les smartphones eux-mêmes ingérables et les photos de l’iPhone 16 Pro Max partagées par la source Majin Bu indiquent que c’est le cas.

Sur les trois photos postées par l’informateur, nous voyons un iPhone 16 Pro Max factice à côté d’un iPhone 15 Pro Max.

Le futur modèle semble certainement plus grand que l’iPhone 15 Pro Max, mais pas au point de s’inquiéter de la manière dont il sera manipulé. Certes, la rumeur veut que l’augmentation de la taille de l’écran rende les modèles Pro un peu plus larges, plus épais et plus hauts, mais la technologie BRS (Border Reduction Structure), qui permet d’amincir les bords de l’écran, ne devrait pas entraîner d’augmentation significative de la taille globale de l’appareil.

Des capteurs plus importants pour l’iPhone 16 Pro Max

Les images qui ont fuité laissent également entendre que les caméras du smartphone sont plus grands que ceux de l’iPhone 15 Pro Max. L’unité principale devrait être dotée d’un capteur de 1/1,14 pouce, ce qui lui permettrait de capturer plus de lumière que le capteur actuel de 1/1,28 pouce et aiderait l’iPhone 16 Pro Max à devenir l’un des meilleurs photophones de 2024. L’énorme module pourrait toutefois avoir un impact sur la sensation du téléphone dans les mains.

Enfin, le bouton Capture destiné aux photographes est également visible sur les photos.

Dans l’ensemble, l’iPhone 16 Pro Max semble en grande partie identique à l’iPhone 15 Pro Max, mais il reste à voir si la taille plus importante et le module d’appareil photo plus grand le rendront ingérable.