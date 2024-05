L’émulateur RetroArch est désormais disponible sur iPhone, iPad et Apple TV

Exit les applications d’émulation sans nom. RetroArch est désormais disponible sur iPhone, iPad et Apple TV. Son utilisation est gratuite, elle ne contient pas de publicité et elle prend en charge les entrées par écran tactile et par manette.

Apple a récemment modifié ses directives pour autoriser les émulateurs de jeux rétro sur l’App Store. Delta a été le premier émulateur à faire parler de lui, et maintenant, nous avons RetroArch et PPSSPP. RetroArch n’est pas un émulateur à proprement parler, mais un frontal qui charge des émulateurs pour plus d’une douzaine de consoles connues et obscures. Vous pouvez passer des jeux Nintendo DS et PlayStation aux titres Bandai WonderSwan et Neo Geo Pocket, par exemple.

Cependant, il y a beaucoup de bizarreries. Le transfert de fichiers dans RetroArch est l’une de ces bizarreries : l’application est en bac à sable et ne peut pas extraire de fichiers directement d’iCloud. Sur iOS, vous devez donc déplacer manuellement vos ROM dans un dossier RetroArch créé après le lancement de l’application. Si vous utilisez l’Apple TV, vous devez transférer vos ROM sans fil (l’application vous guidera tout au long du processus).

Vous devrez également lancer la mise à jour en ligne après avoir ouvert RetroArch, car il manque quelques éléments par défaut. Et, chose frustrante, certains noyaux d’émulation sont absents de cette version. Seuls les cœurs internes et ceux qui ont été précédemment approuvés pour les places de marché tierces sont inclus dans RetroArch sur iOS et tvOS.

L’absence de compilation JIT sur les appareils Apple bloque également l’émulation 3DS.

Quelques compromis lié à RetroArch

Si l’émulation de RetroArch fonctionne trop rapidement sur votre appareil, c’est parce que l’émulateur ne synchronise pas son contenu avec la fréquence de rafraîchissement de votre appareil. Vous pouvez résoudre ce problème en ouvrant « Paramètres », en sélectionnant « Vidéo », en appuyant sur « Synchronisation » et en sélectionnant « Synchroniser avec le taux de rafraîchissement exact du contenu ».

Téléchargez RetroArch sur l’App Store dès aujourd’hui. Vérifiez bien que vous installez la bonne application, car il y a beaucoup de déchets sur l’App Store en ce moment. Je vous conseille également de lire le fil de discussion de RetroArch sur Reddit, qui s’est transformé en une session de dépannage. RetroArch a un guide pour iOS et tvOS, mais il a été écrit pour le sideloading, plutôt que pour l’installation sur l’App Store, donc il n’est pas à jour.