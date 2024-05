I/O 2024 : Android fait l’objet d’une refonte de l’IA

Lors de la Google I/O 2024, Google a présenté un grand nombre de nouvelles améliorations à venir sur Android, grâce à Gemini. Avec Gemini, Android sera conscient du contexte à l’écran dans une variété de scénarios, ce qui vous rendra la vie beaucoup plus facile. Du moins, selon Google.

Le système d’exploitation Android de Google a parcouru un long chemin depuis sa création, et les dernières mises à jour alimentées par l’IA devraient transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils mobiles. En intégrant des fonctions avancées d’intelligence artificielle directement dans le système d’exploitation, Google vise à rendre les tâches quotidiennes plus intuitives et plus efficaces, ce qui améliore l’expérience globale de l’utilisateur.

L’une des fonctionnalités les plus impressionnantes de ces mises à jour Android alimentées par l’IA est Entourer pour chercher, un outil conçu pour aider les étudiants à résoudre des problèmes de physique et de mathématiques directement à partir de leurs smartphones et tablettes. En encerclant simplement un message, les élèves peuvent accéder à des instructions étape par étape, ce qui leur permet d’acquérir une meilleure compréhension du sujet. Cette fonction innovante est déjà disponible sur plus de 100 millions d’appareils et devrait encore s’étendre d’ici la fin de l’année, ce qui en fait une ressource inestimable pour les élèves du monde entier.

Le potentiel impact de Entourer pour chercher sur l’éducation est considérable. En fournissant aux étudiants un outil accessible et convivial pour résoudre des problèmes complexes, Google leur permet de prendre en main leur éducation et d’acquérir une meilleure maîtrise des sujets difficiles. Cette fonctionnalité permet non seulement de gagner du temps, mais elle encourage également les étudiants à explorer et à s’intéresser à la matière à leur propre rythme, ce qui favorise une expérience d’apprentissage plus personnalisée.

Gemini : libérer la puissance de la compréhension contextuelle dans Android

Gemini est un autre ajout révolutionnaire à l’écosystème Android. Il s’agit d’un assistant intelligent qui porte la compréhension contextuelle à de nouveaux sommets. Avec Gemini, les utilisateurs peuvent faire glisser et déposer des images générées, poser des questions sur des vidéos et des PDF, et recevoir des suggestions dynamiques basées sur le contenu affiché sur leur écran. Cette fonctionnalité devrait être déployée sur des centaines de millions d’appareils dans les mois à venir, permettant aux utilisateurs d’être plus créatifs et plus productifs dans leur vie quotidienne.

Les implications de Gemini vont bien au-delà de la simple commodité. En tirant parti de la puissance de l’IA pour analyser et interpréter le contenu à l’écran, Gemini ouvre un monde de possibilités pour les utilisateurs de divers secteurs. Par exemple, les designers peuvent rapidement générer et manipuler des images, les chercheurs peuvent extraire des informations pertinentes de longs documents et les créateurs de contenu peuvent recevoir des suggestions en temps réel pour améliorer leur travail.

Alors que Gemini continue d’évoluer et d’étendre ses capacités, il a le potentiel de transformer la façon dont nous interagissons avec le contenu numérique sur nos appareils mobiles.

Les capacités multimodales de Gemini Nano seront disponibles pour le Google Pixel dans le courant de l’année. Grâce à cette fonctionnalité, votre smartphone sera en mesure de traiter du texte, ainsi que de comprendre plus d’informations dans certains contextes tels que les sons, les soupirs et le langage parlé.

Une fonction d’accessibilité améliorée avec Gemini est TalkBack. Il s’agit d’une fonction conçue pour les personnes aveugles ou malvoyantes. TalkBack permet aux utilisateurs d’obtenir des descriptions plus riches et plus claires de ce qui se passe dans une image. La mise à jour de TalkBack dans Gemini permettra de compléter les informations manquantes, comme les détails d’une photo de famille ou même la coupe d’un vêtement lors d’un achat en ligne. Aucune connexion de données n’est nécessaire puisque Gemini Nano est installé sur l’appareil.

Détection des escroqueries : Protéger les utilisateurs grâce à des alertes en temps réel

Outre l’amélioration de la productivité et de l’apprentissage, les mises à jour d’Android alimentées par l’IA de Google accordent également la priorité à la sécurité des utilisateurs. L’introduction de la détection des escroqueries en temps réel lors des appels téléphoniques témoigne de l’engagement de Google à protéger ses utilisateurs contre les activités frauduleuses.

En tirant parti du traitement sur l’appareil, cette fonction optionnelle garantit le respect de la vie privée des utilisateurs tout en leur fournissant des alertes opportunes en cas d’escroquerie potentielle.

Les tactiques des escrocs étant de plus en plus sophistiquées, le besoin de mesures de sécurité robustes n’a jamais été aussi grand. La fonction de détection des escroqueries de Google représente une avancée significative dans la lutte contre la fraude par téléphone, car elle permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées et de se protéger contre les préjudices financiers et personnels. En intégrant cette fonction directement dans le système d’exploitation Android, Google s’assure qu’un large éventail d’utilisateurs puisse bénéficier de cette couche de sécurité supplémentaire.

L’avenir des interactions mobiles : L’IA au premier plan

Alors que Google continue de repousser les limites du possible avec les mises à jour Android dotées de l’IA, il est clair que l’avenir de l’interaction mobile réside dans l’intégration transparente de l’intelligence artificielle. Qu’il s’agisse d’améliorer les expériences d’apprentissage, de rationaliser les processus créatifs ou de renforcer la sécurité, ces mises à jour illustrent l’immense potentiel de l’IA pour transformer la façon dont nous utilisons nos appareils.

Pour l’avenir, il est passionnant d’envisager les autres domaines dans lesquels l’IA pourrait avoir un impact significatif sur l’expérience mobile. Les progrès en matière de photographie mobile, de reconnaissance vocale et de fonctions d’accessibilité ne sont que quelques exemples de la manière dont l’IA peut continuer à façonner l’évolution des smartphones et des tablettes.

Au fur et à mesure que ces technologies progressent, nous pouvons nous attendre à ce que nos appareils deviennent des outils encore plus indispensables dans notre vie quotidienne, simplifiant les tâches, encourageant la créativité et nous permettant de rester connectés d’une manière que nous n’avons pas encore imaginée.