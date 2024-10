WhatsApp : Vos appels vidéo se transforment avec filtres et arrière-plans !

WhatsApp continue d’enrichir son application avec de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. Après l’introduction de la création d’images par IA et la possibilité de liker les mises à jour de statut, WhatsApp déploie désormais des filtres et des arrière-plans pour les appels vidéo.

L’objectif est clair : rendre les appels vidéo plus engageants et amusants. « Nous déployons des filtres et des arrière-plans pour rendre vos appels vidéo encore plus attrayants. Avec ces nouveaux effets, vous pouvez désormais modifier votre arrière-plan ou ajouter un filtre pendant un appel vidéo pour une touche plus personnelle », annonce WhatsApp dans son blog officiel.

Les filtres permettent de créer des « atmosphères ludiques », tandis que les arrière-plans aident à préserver la confidentialité de votre environnement. Fini les situations embarrassantes où vos interlocuteurs découvrent votre chambre en désordre !

Un large choix d’effets pour tous les goûts

WhatsApp propose 10 filtres et arrière-plans distincts, avec la possibilité de les combiner pour créer un style unique. Parmi les filtres, on retrouve : chaud, froid, noir et blanc, puits de lumière, onirique, prisme de lumière, fisheye, TV vintage, verre dépoli et bicolore.

Les arrière-plans disponibles incluent : flou, salon, bureau, café, galets, gourmandises, tacheté, plage, coucher de soleil, célébration et forêt. De plus, WhatsApp a introduit les modes Retouche et Faible éclairage pour améliorer et éclaircir votre environnement, rendant vos appels vidéo plus clairs et esthétiques.

Comment utiliser les filtres et arrière-plans dans WhatsApp ?

Lors d’un appel vidéo, il vous suffit d’appuyer sur l’icône de la baguette magique en haut à droite pour afficher le panneau des filtres et des arrière-plans. Vous pouvez ensuite faire votre choix parmi les options disponibles.

Déploiement progressif sur Android et iOS

Ces fonctionnalités ne sont pas nouvelles pour les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp, qui ont pu les tester dès le mois de juin. Il est toutefois agréable de les voir enfin déployées publiquement. Le déploiement se fera progressivement au cours des prochaines semaines sur Android et iOS.

Avec ces nouveautés, WhatsApp continue de s’imposer comme une application de messagerie complète et innovante, offrant une expérience utilisateur toujours plus riche et personnalisée.