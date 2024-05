I/O 2024 : Android 15 : Sécurité et confidentialité renforcées

Alors que la Google I/O 2024 était majoritairement axé sur les avancées de Google dans le domaine de l’intelligence artificielle, des annonces concernant Android 15 et ses versions ultérieures ont été faites, apportant des améliorations cruciales en termes de sécurité et de confidentialité pour des milliards d’utilisateurs Android à travers le monde.

Parmi les nouveautés, on note la détection de logiciels malveillants, des mesures anti-fraude et anti-escroquerie, ainsi que des défenses renforcées contre les attaques d’ingénierie sociale et un nouveau système de protections antivol efficace avant, pendant, et après un vol.

Google Play Protect et la détection en direct des menaces dans Android 15

L’une des mises à jour les plus significatives annoncées concerne la détection en temps réel des menaces par Google Play Protect. Utilisant l’IA embarquée, ce système surveillera le comportement suspect autour des permissions sensibles et d’autres interactions d’applications ou de services. Les applications qui déclenchent des signaux d’alerte seront examinées par Google, qui pourra désactiver à distance les applications jugées dangereuses.

Ce système sera déployé sur les dispositifs de plusieurs fabricants, à l’exception notable de Samsung, qui pourrait développer sa propre version de cette technologie.

Renforcement de la protection contre la fraude et les escroqueries

Pour contrer les menaces de sécurité liées aux notifications, Android 15 introduira des mesures de sécurité renforcées pour les mots de passe à usage unique (OTP) et étendra les paramètres restreints d’Android, rendant plus difficile pour les applications malveillantes d’utiliser les permissions du système pour lancer des attaques.

Les OTP seront masqués dans les notifications pour réduire les risques de fraude.

Lutte contre les attaques d’ingénierie sociale

Google met en place des mesures pour combattre les vulnérabilités exploitées par les attaques d’ingénierie sociale. Lors du partage d’écran, les notifications sensibles, comme les OTP, seront cachées, et il sera impossible de voir les données privilégiées telles que les identifiants de connexion lorsqu’elles sont saisies.

Sécurité cellulaire améliorée dans Android 15

Les nouvelles mesures de Google pour Android 15 incluent la transparence du chiffrement cellulaire, qui alertera les utilisateurs si leur connexion réseau cellulaire n’est pas chiffrée, et la transparence de la divulgation des identifiants, alertant les utilisateurs en cas de connexion à une fausse station de base cellulaire.

Nouvelles fonctionnalités antivol IA dans Android 15

Avec la mise à jour d’Android 15, de nouvelles fonctionnalités de protection contre le vol sont introduites, telles que la protection accrue contre la réinitialisation d’usine et l’authentification biométrique requise pour modifier les paramètres de sécurité du dispositif dans un lieu non approuvé. En cas de mouvement rapide suggérant un vol, l’appareil se verrouillera automatiquement grâce à l’IA de Google.

Ces nouvelles fonctionnalités, bien qu’elles puissent ne pas attirer l’attention comme les nouveautés plus visibles lors des sorties de nouvelles versions, constituent une évolution importante pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs Android.