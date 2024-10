iPad mini (A17 Pro) : Une puce moins puissante que sur l’iPhone 15 Pro ?

Apple a officiellement baptisé sa nouvelle tablette compacte « iPad mini (A17 Pro) », mettant en avant la présence de la puce A17 Pro, la même que celle qui équipe les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Cependant, une analyse plus approfondie des spécifications révèle que la puce A17 Pro de l’iPad mini n’est pas tout à fait identique à celle des iPhone.

La différence réside dans le nombre de cœurs du processeur graphique (GPU). Sur les iPhone 15 Pro, le A17 Pro dispose de 6 cœurs GPU, tandis que sur l’iPad mini, il n’en compte que 5.

Cette différence pourrait s’expliquer par le « chip-binning », une technique qui consiste à réutiliser des puces défectueuses en désactivant les cœurs qui ne répondent pas aux exigences de performance. Dans le cas de l’iPad mini, Apple aurait pu utiliser des puces A17 Pro initialement destinées aux iPhone, mais présentant un cœur GPU défectueux. Ainsi, plutôt que de jeter ces puces, Apple les réutilise, permettant à l’iPad mini de profiter des avantages des performances de l’A17 Pro à moindre coût.

En désactivant ce cœur, Apple peut réutiliser ces puces et réduire les coûts de production.

Une autre potentielle différence entre les deux versions de le A17 Pro pourrait résider dans la fréquence d’horloge des cœurs. Lors du lancement de l’iPad mini 6 en 2021, la puce A15 Bionic qui l’équipait fonctionnait à une fréquence d’horloge inférieure à celle de l’A15 Bionic des iPhone 13 Pro, bien que les deux puces disposent d’un GPU à 5 cœurs.

Une différence imperceptible pour les utilisateurs du nouvel iPad mini

Malgré cette différence de cœurs GPU, l’iPad mini (A17 Pro) devrait offrir des performances excellentes et prendre en charge Apple Intelligence grâce à ses 8 Go de RAM. Les utilisateurs ne devraient pas remarquer de différence notable par rapport à la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro.

Malgré ses améliorations internes, l’iPad mini 7 conserve le même design élégant et portable que les fans de la gamme apprécient. Avec un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, Touch ID et la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro, le nouveau modèle est parfait pour ceux qui recherchent un appareil compact, mais performant pour travailler et jouer.

L’utilisation du chip-binning permet à Apple d’optimiser ses coûts de production tout en offrant des performances de haut niveau sur l’iPad mini (A17 Pro).