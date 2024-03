Android et ChromeOS : vers une intégration sans frontières

L’intégration entre les appareils Android et ChromeOS semble être au cœur des projets de Google, avec de nouvelles fonctionnalités en développement visant à renforcer leur compatibilité.

Cette information provient de l’expert industriel AssembleDebug qui, après avoir exploré les fichiers de la version 24.06.12 de Google Play Services et activé plusieurs flags internes, a révélé deux nouveautés en cours de développement. De plus, certaines sections seront renommées pour mieux correspondre aux changements à venir.

Comme le souligne 9To5Google, la section Connexions de l’appareil sera rebaptisée en Appareils & partage, avec une nouvelle option appelée Services inter-appareils.

Cette intégration permettra aux utilisateurs de sélectionner les smartphones Android et les Chromebooks qu’ils souhaitent inclure dans leur réseau inter-appareils, sans limite apparente du nombre de gadgets connectables simultanément. Il semble également possible d’envoyer des invitations en masse à des appareils à proximité lors de cette configuration. Une fois la configuration terminée, les utilisateurs auront accès aux fonctionnalités mentionnées, bien que leur fonctionnement exact reste à préciser.

Cross Device Services in Google Play Services

✓ Call Cast

✓ Wifi Sharing

✓ Hotspot Sharing

Might be enabled in upcoming beta version of Play Services. Screenrecord is from version 24.06.12, enabled with a lot of flags.#Google #Android pic.twitter.com/bvUbnYbB9d

— AssembleDebug (@AssembleDebug) February 9, 2024