Voici la GoPro HERO11 Black et la HERO11 Black Mini, une caméra d’action plus petite

Comme une horloge, en septembre de chaque année, GoPro rafraîchit sa gamme de caméras d’action, et 2022 n’échappe pas à cette règle. Hier, GoPro a annoncé trois nouveaux modèles de sa célèbre gamme de caméras d’action Hero : la HERO11 Black, la HERO11 Black Creator Edition et la HERO Black Mini.

Tous sont équipés du nouveau capteur plus grand de GoPro, qui capture plus d’un milliard de couleurs avec une résolution allant jusqu’à 5,3 K et un rapport d’aspect de 8:7.

GoPro HERO11 Black

En commençant par le design, pas grand-chose n’a changé sur ce domaine, et la GoPro HERO11 Black a le même aspect avec deux écrans — un à l’avant et un autre à l’arrière pour servir de viseur. Ce qui est nouveau ici, c’est le capteur de la caméra. La HERO11 Black est désormais équipée d’un capteur plus grand de 1/1.9 pouce, qui vous permet de capturer des photos de 27 mégapixels (contre 23 mégapixels sur la HERO10 Black). En plus de cela, le capteur capture le contenu dans un rapport d’aspect 8:7 à 5.3K, ce qui est le plus grand FOV jamais réalisé sur une caméra GoPro.

La HERO11 Black est la suite de la gamme de caméras d’action phare de GoPro. Elle est équipée de la technologie HyperSmooth de la société, qui maintient la stabilité de vos séquences, quel que soit le nombre de bosses sur la route sur lesquelles vous roulez. Elle est également équipée du nouvel objectif numérique HyperView, qui vous permet de filmer au format 16:9.

En outre, le mode SuperView classique de GoPro peut désormais capturer des séquences de 5.3K à 60 images par seconde. La société a également simplifié les commandes de la caméra en ajoutant les modes Facile et Pro afin que vous puissiez obtenir la meilleure prise de vue possible dès la sortie de la boîte.

Comme son nom l’indique, la HERO11 Black Creator Edition est destinée aux créateurs de contenu numérique comme les vlogueurs, les cinéastes et les live streamers. Avec toutes les caractéristiques de la HERO11 Black, le modèle Creator Edition comprend également un microphone directionnel en option, une prise micro externe, un port HDMI, une lampe LED à haut rendement et deux supports permettant de fixer des accessoires supplémentaires. Ces extras permettent aux créateurs de fixer des périphériques pour une session d’enregistrement vidéo plus complète.

La HERO11 Black est disponible au prix de 449,98 euros pour les abonnés GoPro et au prix de 549,99 euros pour les autres. La HERO11 Black Creator Edition est également disponible au prix de 659,98 euros pour les abonnés GoPro et de 779,99 euros pour le reste.

La petite surprise (sans jeu de mot) : la HERO11 Black Mini

La plus grande nouveauté de l’annonce de GoPro a sans doute été le lancement de la HERO11 Black Mini. La caméra d’action miniature HERO11 Black Mini est une version plus fine, plus légère et plus simple de la HERO11 Black. La HERO11 Black Mini n’est pas aussi petite que la Session, puisqu’elle mesure 52,4 x 51,2 x 38 mm. De plus, la caméra peut être mise dans la poche et ne pèse que 133 g.

Elle est dotée d’un bouton unique qui vous permet de commencer à capturer des séquences aussi rapidement que possible. Et son facteur de forme plus petit s’accompagne également d’un prix plus bas : environ 100 euros de moins que la HERO11 Black.

La HERO11 Black et la HERO11 Black Creator Edition sont disponibles dès aujourd’hui. La HERO Black Mini sera mise en vente le 25 octobre.