La future GoPro Hero 12 Black pourrait décevoir !

La GoPro Hero 12 Black est attendue prochainement pour affronter la nouvelle DJI Osmo Action 4, mais les dernières fuites suggèrent qu’il pourrait s’agir de l’une des plus petites mises à jour que nous ayons vues sur la caméra d’action phare.

Des fuites massives provenant de WinFuture et @Quadro_News ont apparemment révélé la plupart des spécifications de la Hero 12 Black ainsi que quelques images — et l’une des rares mises à jour semble être l’amélioration de l’autonomie de la batterie. Les précédentes rumeurs concernant un capteur de 1 pouce et un écran bord à bord semblent avoir été démenties.

Selon les fiches techniques que WinFuture a pu consulter, la Hero 12 Black sera équipée du même capteur de 1/1,9 pouce que la Hero 11 Black, qui sera à nouveau capable de réaliser des vidéos 5.3K à 60 fps et des photos de 27 mégapixels. Comme auparavant, vous pourrez également filmer des vidéos en 8 bits ou 10 bits avec le profil de couleur « plat » de GoPro, ce qui vous permettra de peaufiner vos séquences à l’aide des meilleurs éditeurs vidéo.

L’amélioration de la durée de vie de la batterie semble provenir d’optimisations logicielles plutôt que d’un nouveau matériel, les spécifications de la Hero 12 Black montrant la même batterie Enduro de 1 720 mAh que la dernière fois. WinFuture affirme que vous pourrez filmer 70 minutes de vidéo en 5.3K à 60 fps (9 minutes de plus qu’auparavant), ou plus de 90 minutes en 5.3K à 30 fps (à nouveau environ 10 minutes de plus que la Hero 11 Black).

Physiquement, la Hero 12 Black semble être pratiquement identique à son prédécesseur, à l’exception de deux modifications. La principale semble être l’inclusion d’un filetage de trépied standard entre les doigts de montage sur la face inférieure de la caméra, ce qui serait un grand avantage pour tous ceux qui ont déjà un trépied non-GoPro. La caméra elle-même semble également avoir une nouvelle finition mouchetée, ce qui pourrait indiquer l’utilisation de matériaux recyclés ou respectueux de l’environnement.

Par ailleurs, la taille et le poids (154 g) de la Hero 12 Black semblent inchangés, l’étanchéité est toujours assurée jusqu’à une profondeur de 10 m et l’écran est de 2,27 pouces. Bien que l’absence d’améliorations physiques soit décevante, cela permettrait au moins à la nouvelle caméra d’action de GoPro de fonctionner de manière transparente avec tous les boîtiers et accessoires existants.

Les fuites suggèrent également que la Hero 12 Black bénéficiera d’une nouvelle fonction HyperSmooth 6.0, bien que l’on ne sache pas exactement comment elle améliorera la stabilisation HyperSmooth 5.0, déjà excellente, de la Hero 11 Black. Le nouveau fleuron de GoPro continuera apparemment à proposer des vidéos en direct en 1080p, ainsi que des vidéos au ralenti en 8x (probablement, comme auparavant, à une résolution de 2.7K).