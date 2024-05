Strava introduit des fonctionnalités IA et annonce le mode sombre pour l’été

La célèbre application de suivi sportif, Strava, annonce une série de nouvelles fonctionnalités sous la houlette de sa nouvelle direction lors de son événement annuel Camp Strava.

Parmi les ajouts les plus attendus figurent le mode sombre, un plan d’abonnement familial, des cartes de chaleur nocturnes et des fonctionnalités basées sur l’IA.

Réclamé depuis longtemps par les utilisateurs de Strava, le mode sombre sera disponible dès cet été. Les utilisateurs pourront choisir de garder l’application en mode sombre en permanence ou d’adapter l’affichage aux paramètres de leur téléphone. Bonne nouvelle, cette fonctionnalité sera accessible aussi bien aux abonnés qu’aux utilisateurs gratuits.

Matt Salazar, directeur des produits chez Strava, explique : « Il a fallu beaucoup d’investissement pour qu’une application lancée en 2009 puisse offrir le mode sombre. Nous voulons que notre communauté sache que nous avons entendu leurs demandes et que nous sommes engagés à accélérer le rythme de développement pour répondre à leurs attentes. »

IA : Des résumés clairs et précis dans Strava

Strava introduit également plusieurs fonctionnalités basées sur l’IA, dont la plus notable est l’Athlete Intelligence Beta. Cette fonctionnalité utilise des modèles de langage avancés pour interpréter les données d’entraînement des utilisateurs et fournir des résumés compréhensibles.

Elle offrira des insights sur les performances des utilisateurs, expliquant ce que signifient les statistiques individuelles par rapport aux objectifs globaux, et donnera des conseils pour s’améliorer. Elle tiendra compte des objectifs, comme la préparation à une course ou la récupération après une blessure.

« Ce n’est pas un chatbot », précise Salazar, en soulignant que Strava a délibérément choisi de ne pas implémenter de chatbot, contrairement à Whoop et Fitbit qui ont introduit des coachs alimentés par ChatGPT. « C’est plus un aspect de résumé, mais je pense que c’est là que les athlètes trouveront vraiment de la valeur ».

Sécurité et intégrité : Cartes de chaleur nocturnes et leaderboards

Pour rendre l’application plus attrayante pour les femmes, Strava ajoute des cartes de chaleur nocturnes. Ces cartes montrent les routes, les sentiers et les chemins les plus fréquentés entre le coucher et le lever du soleil. Bien que cela n’élimine pas tous les risques, cela permet aux athlètes de choisir des itinéraires populaires pour leurs activités nocturnes.

L’un des problèmes récurrents de Strava est la triche pour atteindre des positions élevées dans les classements de l’application. Pour ce faire, Strava introduit également Leaderboard Integrity, une fonctionnalité basée sur l’IA qui détecte les activités « irrégulières, improbables ou impossibles » pour garantir l’équité des classements. Par exemple, elle pourra signaler une sortie en vélo électrique enregistrée comme une sortie en vélo normal.

Matt Salazar, directeur des produits chez Strava, explique : « L’année dernière, l’équipe a mis en place de nouvelles règles logiques pour les outils de signalement automatique, et maintenant, nous utilisons des technologies plus récentes pour offrir l’une des fonctionnalités les plus demandées par les athlètes ».

Abonnement familial : Plus d’accessibilité

Pour rendre les fonctionnalités premium plus abordables, Strava lance un plan d’abonnement familial permettant d’ajouter jusqu’à trois autres personnes sans restrictions sur qui peut être ajouté.

Les détails de tarification sont encore en cours d’élaboration et pourraient varier selon les régions. Le lancement du plan est prévu cet été dans certains marchés tests, avec une sortie mondiale d’ici la fin de l’année.