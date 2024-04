iPhone 16 : Nouvelles fuites dévoilent des changements majeurs

La série iPhone 16, bien qu’encore à quelques mois de son lancement, est déjà l’objet de nombreuses fuites et rumeurs qui alimentent les spéculations.

Une des dernières informations, partagée par Sonny Dickson sur X (anciennement Twitter), nous offre un aperçu des maquettes des quatre modèles de l’iPhone 16, confirmant ainsi certains changements de design anticipés pour cette nouvelle gamme.

Cette révélation survient juste un jour après que la même source a divulgué des images de coques transparentes présumées pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus. À travers ces maquettes, il est possible d’inférer plusieurs détails concernant la configuration des boutons, la disposition, le design des blocs de caméra, ainsi que les dimensions relatives des différents modèles.

Tout d’abord, la disposition des boutons semble cohérente avec les précédentes fuites, incluant une autre série de maquettes de l’iPhone 16 et des rendus CAD supposés. Trois boutons se trouvent sur le côté gauche des maquettes : deux pour le volume et un plus petit bouton d’action situé au-dessus. Cette configuration indique que, cette année, les quatre modèles seraient équipés du bouton d’action, marquant ainsi l’abandon définitif du commutateur de sonnerie/muet.

Du côté droit des maquettes, on observe le bouton d’alimentation et un long bouton encastré vers le bas. Les spéculations à son sujet sont variées : certains suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un bouton dédié à l’obturateur de l’appareil photo, tandis que d’autres pensent qu’il s’agit simplement du logement de la carte SIM, conçu de cette manière pour faciliter le travail des ingénieurs avec les maquettes.

iPhone 16, une attente élevée

En se basant sur ces images, on peut également essayer de déduire la taille relative des smartphones. Il semble que l’iPhone 16 Pro soit légèrement plus grand que l’iPhone 16, et l’iPhone 16 Pro Max un peu plus grand que l’iPhone 16 Plus. Cependant, la manière dont les maquettes sont tenues dans les photos rend difficile une comparaison précise des tailles.

Concernant les blocs de caméra, les fuites semblent confirmer les changements attendus. L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus adopteraient de nouveaux designs de blocs de caméra, inspirés de l’iPhone X. Quant à l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, ils conserveraient le design carré traditionnel, mais avec une nouvelle disposition des caméras à l’intérieur, alignant deux d’entre elles verticalement.

Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons, mais il est certain que d’autres fuites et informations continueront d’émerger à propos de l’iPhone 16.