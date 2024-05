Accueil » Android 15 : Un mode paysage optimisé pour l’écran de verrouillage et les notifications

Android 15 : Un mode paysage optimisé pour l’écran de verrouillage et les notifications

Android 15 : Un mode paysage optimisé pour l'écran de verrouillage et les notifications

Android 15 est sorti en version bêta publique au début du mois dernier, et nous avons déjà vu une tonne de nouvelles fonctionnalités depuis. Celles-ci incluent le délai d’attente des notifications, l’archivage des applications, le partage audio pour les appareils connectés, et bien plus encore.

Bien que nous n’ayons pas encore vu de changement majeur dans l’interface utilisateur d’Android 15, il semble que Google améliore l’expérience du mode paysage sur l’écran de verrouillage et le panneau de notifications dans Android 15.

Jusqu’à présent, Android ne prenait pas en charge le mode paysage sur l’écran de verrouillage. Cela pourrait changer, car Google prépare une nouvelle interface utilisateur pour l’écran de verrouillage lorsque votre smartphone est en orientation paysage. Le changement à venir affectera également le panneau de notifications en mode paysage afin d’utiliser l’espace de manière plus efficace.

Sur Android 14, le fait de glisser vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications en mode paysage affiche quatre tuiles de Paramètres rapides. Toutes les notifications sont affichées au milieu de l’écran, laissant l’espace de chaque côté inutilisé. Cela signifie qu’il n’y a pas de place pour le bouton de modification des Paramètres rapides, le curseur de luminosité et le sélecteur de profil. Les utilisateurs sont donc contraints de passer en mode vertical pour accéder à ces commandes.

L’expert Android Mishaal Rahman (relayé par Android Authority) a pu accéder au mode paysage d’Android 15 sur l’écran de verrouillage et le panneau de notifications. Voici à quoi ressemble le panneau de notifications (avant et après) en mode paysage sur un appareil déverrouillé.

Android 15, une grosse attente

Vous pouvez voir que les notifications ont été déplacées vers la droite et ne sont plus liées au panneau de Paramètres rapides. Le menu d’alimentation, le raccourci des paramètres, le sélecteur de profil, le curseur de luminosité et les boutons des applications actives sont tous de retour, de même que l’icône du crayon permettant de modifier, d’ajouter ou de supprimer les tuiles des Paramètres rapides. Quatre tuiles sont également visibles au lieu de deux. Le nouveau menu n’est pas encore tout à fait prêt. Il comporte des bugs que Google corrigera probablement avant la sortie de la version stable d’Android 15.

Il n’y a pas de quoi s’extasier, car les interfaces personnalisées telles que Nothing OS, Oxygen OS et toutes les interfaces majeures proposent depuis des années de meilleures dispositions de notifications en mode paysage, certaines depuis leur création. Ce changement est attendu depuis des années et c’est une excellente nouvelle que Google s’en préoccupe enfin.