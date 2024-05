Accueil » X lance les Stories pour résumer les discussions tendances via l’IA Grok

X (anciennement Twitter) est une plateforme où se déroulent toutes les dernières nouvelles et leurs discussions. Cependant, les rattraper ainsi que leurs réponses peut parfois s’avérer une corvée. X vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité « Stories » qui résume les messages en une seule story à l’aide du chatbot Grok exclusif à la plateforme.

Elle permettra de rationaliser les discussions les plus récentes et les plus tendances sur l’application.

Le compte X Engineering a publié vendredi dernier un message annonçant la fonctionnalité et partageant quelques captures d’écran pour montrer à quoi elle ressemblera en action. Comme vous pouvez le constater, la fonctionnalité sera disponible sur la page « Pour vous ». En ouvrant l’article, vous obtiendrez un bref résumé, comme un article d’actualité, au lieu des messages qui traitent du sujet.

Il sera ainsi plus facile pour les lecteurs de se tenir au courant d’un sujet susceptible de les intéresser. Cela résout le problème du défilement d’un tas de mèmes inutiles et d’autres messages sans rapport pour connaître le contexte d’un sujet en vogue.

Cependant, X avertit également les utilisateurs que « Grok peut faire des erreurs, vérifiez ses résultats », lorsqu’ils consultent le résumé d’un article.

Uniquement disponible pour les membres X Premium

La fonction est actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs de X Premium. Elle est accessible à partir de la page « Pour vous » dans la section Explore de l’application. X Stories est actuellement une exclusivité iOS et Web, sans que l’on sache quand elle débarquera sur les appareils Android. Quant à Grok lui-même, vous pouvez le trouver au milieu de la barre d’outils inférieure si vous en avez besoin.

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas nouvelle pour la plateforme, puisque Twitter a tenté quelque chose d’analogue en 2020. À l’époque, ils avaient ajouté des titres et des descriptions aux discussions en vogue sans l’aide de l’IA. Cependant, ce nouvel ajout sera utile pour les utilisateurs comme moi qui veulent juste savoir pourquoi quelque chose est un sujet tendance sur la plateforme.