Un nouveau PlayStation Showcase en mai 2024 ? Ce que nous savons

Si vous êtes un joueur qui suit avec impatience tous les événements à venir, cette nouvelle est pour vous. Les dernières rumeurs suggèrent qu’un nouvel événement PlayStation pourrait avoir lieu plus tôt que prévu. Ainsi, nous pourrions obtenir plus d’informations sur certains jeux à venir.

La nouvelle nous vient d’un connaisseur de l’industrie, Jeff Grubb. Dans son dernier épisode du Giant Bombcast, Grubb a révélé que la prochaine présentation de la PlayStation pourrait avoir lieu en mai 2024. Bien que Grubb ne sache pas encore s’il s’agira d’un PS State of Play ou d’un Showcase, il penche pour ce dernier.

Cependant, l’information la plus importante est que les joueurs pourraient avoir plus d’informations sur le remake de Silent Hill 2 de Konami. Konami a déjà présenté un tout nouveau gameplay lors du State of Play de janvier. Le jeu a déjà reçu sa classification ESRB. Il y a de fortes chances que nous obtenions une fenêtre de sortie lors de ce PlayStation Showcase attendu.

Il y a de fortes chances que la rumeur soit vraie et que nous ayons un événement PS le mois prochain. L’année dernière, nous avons eu un événement en mai 2023. Des jeux comme Phantom Blade Zero et le remake de Metal Gear Solid 3 y ont été dévoilés.

PlayStation Showcase : une grosse attente

Nous pouvons nous attendre à ce qu’un autre événement ait lieu à la même période. En outre, les studios de jeux commencent à participer aux salons à la fin du mois de mai et organisent même leur propre salon. En juin, des événements tels que le Summer GameFest donnent le coup d’envoi des annonces annuelles concernant les jeux. Cette chronologie de la présentation de la PlayStation est donc tout à fait plausible.

Alors, quelle est votre liste de souhaits si le PlayStation Showcase a lieu en mai ? Quels jeux souhaitez-vous voir lors d’un tel événement ?