Découvrez la Ring Pan-Tilt Indoor Cam : Surveillance à 360° pour votre intérieur

Ring continue d’élargir son catalogue avec le lancement de la Ring Pan-Tilt Indoor Cam prévu pour le 30 mai. Cette caméra intègre pour la première fois chez Ring une fonction de panoramique et d’inclinaison, offrant ainsi une solution séduisante pour ceux qui souhaitent surveiller tous les coins de leur pièce.

Grâce à l’application Ring, les utilisateurs peuvent contrôler à distance l’angle de vue de la Pan-Tilt Cam. Sa base motorisée peut pivoter verticalement et horizontalement, permettant une couverture à 360 degrés à l’horizontale et une inclinaison de 169 degrés à la verticale.

Ring a conçu cette caméra pour répondre à diverses situations courantes, comme surveiller un salon pour vérifier ce que fait un animal de compagnie ou garder un œil sur plusieurs portes et fenêtres à la maison.

La caméra propose une vidéo HD 1080p et inclut les fonctionnalités habituelles de l’application mobile de Ring, telles que la vue en direct, l’audio bidirectionnel, et les alertes de mouvement personnalisables. Cependant, il est nécessaire de souscrire à un plan Ring Protect pour tirer le meilleur parti de la caméra, avec des abonnements à partir de 3,99 euros par mois.

Un autre atout est l’obturateur de confidentialité intégré, qui peut être fermé manuellement pour désactiver l’audio et la vidéo. La Pan-Tilt Cam est disponible dans plusieurs coloris : noir, blanc, rose, gris et crème.

La Ring Pan-Tilt Cam

Bien que la Ring Pan-Tilt Cam ne commence à être expédiée qu’à partir du 30 mai, les précommandes outre-Atlantique pour les modèles noir et blanc sont déjà ouvertes, avec un prix de 80 dollars. Ring indique que les modèles rose, gris et crème seront disponibles prochainement, bien qu’aucune date précise ne soit encore annoncée. À ce jour, aucune information sur un lancement dans la boutique française.

Bien que Ring vende un support panoramique et inclinable séparé à 45 euros pour sa StickUp Cam intérieure/extérieure plus grande, il s’agit de la première caméra panoramique et inclinable intégrée de l’entreprise.