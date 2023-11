Amazon Q : un nouvel assistant de type ChatGPT pour le travail

Le PDG d’Amazon Web Services (AWS), Adam Selipsky, a annoncé mardi, lors de la conférence AWS re:Invent, un nouveau produit appelé Amazon Q, qui tente d’améliorer l’assistant Copilot de Microsoft.

Amazon Q est un assistant génératif alimenté par l’IA qui peut aider les utilisateurs à effectuer diverses tâches au travail, telles que discuter, générer du contenu et prendre des mesures. D’après la description de Selipsky, il semble aussi complet que l’assistant de Microsoft.

Amazon Q peut fonctionner avec n’importe quel modèle trouvé sur Amazon Bedrock, le référentiel de modèles d’IA d’AWS, qui comprend le Llama 2 de Meta et le Claude 2 d’Anthropic. La société a déclaré que les clients qui utilisent Q choisissent souvent le modèle qui leur convient le mieux, se connectent à l’API Bedrock pour le modèle, l’utilisent pour apprendre leurs données, leurs politiques et leur workflow, puis déploient Amazon Q.

Amazon Q permet aux employés de poser des questions en utilisant le langage naturel, et peut comprendre et accéder aux systèmes de l’entreprise, aux référentiels de données et aux opérations de l’utilisateur. Selipsky a souligné l’importance de la sécurité et de la confidentialité, et a déclaré que Amazon Q respecte les identités, les rôles et les autorisations existants de l’utilisateur. Il a également précisé que Amazon Q n’utilise pas le contenu de l’utilisateur pour entraîner ses modèles sous-jacents.

Selipsky a déclaré que Amazon Q sera un facteur de transformation pour différents types de personnes qui font différents types de travail, et a donné quelques exemples de la manière dont Amazon Q peut aider les développeurs et les professionnels de l’informatique à créer et à gérer des applications sur AWS.

Différents cas d’usage pour l’utilisation de Amazon Q

Un assistant expert pour construire sur AWS

Selon Selipsky, Amazon Q a été formé avec 17 ans de connaissances sur AWS et peut fournir des conseils et des recommandations sur les capacités, les technologies, les solutions, les meilleures pratiques et les mises en œuvre d’AWS. Les utilisateurs peuvent discuter avec Amazon Q dans la console de gestion AWS, la documentation, l’IDE ou les espaces de discussion d’équipe comme Slack.

Par exemple, les utilisateurs peuvent poser des questions à Amazon Q sur la façon de créer une application Web avec AWS, sur les options disponibles et sur la façon de commencer. Les utilisateurs peuvent également poser d’autres questions pour affiner leurs choix ou obtenir plus de détails. Selipsky a déclaré qu’Amazon Q peut également aider les utilisateurs à dépanner et à optimiser leurs charges de travail.

Les utilisateurs peuvent également demander à Amazon Q d’analyser la configuration de leur réseau et les problèmes de connectivité, ce qui permet aux clients d’économiser beaucoup de temps et d’efforts pour ces tâches, a déclaré Selipsky.

Un assistant créatif pour générer du contenu

Selipsky a également indiqué que Amazon Q pouvait aider les utilisateurs à générer du contenu à des fins diverses, telles que l’écriture de code. Les utilisateurs peuvent simplement dire à Amazon Q ce qu’ils veulent créer, et Amazon Q générera le contenu pour eux.

Selipsky a ajouté qu’Amazon Q peut également aider les utilisateurs à ajouter de nouvelles fonctionnalités à leurs applications. Les utilisateurs peuvent simplement écrire un message, et Amazon Q créera un projet de plan, que les utilisateurs pourront ensuite collaborer et améliorer en utilisant le chat en langage naturel. Ensuite, Amazon Q mettra en œuvre le plan dans tous les fichiers de l’application, et les utilisateurs pourront revoir les changements et s’assurer de leur qualité. Selipsky a indiqué que cette fonctionnalité était disponible dès aujourd’hui dans l’IDE.

Un assistant intelligent pour la mise à jour et la maintenance du code

Selipsky a également montré comment Amazon Q peut aider les développeurs à mettre à jour et à entretenir leur code, afin d’éviter les tâches fastidieuses et chronophages. Il a expliqué qu’Amazon Q dispose d’une capacité de transformation du code, qui peut aider les utilisateurs à mettre à jour les versions des langues, à migrer les frameworks, à appliquer les correctifs de sécurité, etc.

Les utilisateurs peuvent simplement demander à Amazon Q d’effectuer la transformation du code, et Amazon Q s’occupera du reste. Il identifiera les changements nécessaires, remplacera le code obsolète, intégrera les meilleures pratiques et effectuera les tests sur l’application mise à jour. Selipsky a déclaré qu’Amazon Q peut faire cela en une fraction du temps qu’il faut aujourd’hui.

Selipsky a donné un exemple de l’utilisation d’Amazon Q en interne pour mettre à niveau 1000 applications de Java 8 à Java 17 en seulement deux jours. Il a précisé qu’Amazon Q prend actuellement en charge les mises à niveau Java, mais qu’il prendra bientôt en charge les transformations pour d’autres langages et frameworks, comme les migrations .Net vers Linux.

Un expert commercial pour la recherche et l’analyse d’informations, y compris pour la BI et le support client

Selipsky a également déclaré qu’Amazon Q peut être un expert métier, en se connectant à plus de 40 systèmes d’entreprise populaires, tels que S3, Salesforce, Microsoft, Google, Slack, et bien d’autres. Il a ajouté qu’Amazon Q peut indexer et apprendre à partir des données et du contenu de l’utilisateur, et utiliser l’IA générative et la recherche sémantique pour aider l’utilisateur à trouver un contenu pertinent.

La présentation a montré comment Amazon Q affiche des réponses à des questions professionnelles à l’aide de tableaux, de graphiques et de puces. Amazon Q fournit des liens vers les sources et les documents qu’il utilise et permet à l’utilisateur d’approfondir les détails ou de poser des questions complémentaires. Il a précisé qu’Amazon Q peut faire tout cela en une fraction de seconde, grâce à la puissance d’AWS.

Enfin, Silepsky a montré comment Q peut se connecter à des applications de veille stratégique à l’aide de QuickSite, et se connecter à l’application du centre de service à la clientèle d’Amazon, Amazon Connect. Il a expliqué que Q peut utiliser l’appel d’un client lui-même comme une invite, ce qui déclenche des réponses de Q qu’un agent d’appel peut utiliser sans même avoir à taper des requêtes.

Disponibilité

Actuellement, Amazon Q n’est disponible que pour les utilisateurs d’Amazon Connect, le service d’AWS pour les centres de contact. À terme, il sera disponible sur d’autres services comme Amazon Supply Chain, qui aide les clients à suivre la gestion de leur chaîne d’approvisionnement, et Amazon QuickSight, sa plateforme de veille stratégique.

Les tarifs d’Amazon Q in Connect commencent à 40 dollars par agent et par mois. Selon le site Web Connect d’AWS, les utilisateurs peuvent essayer Amazon Q dans Connect « gratuitement jusqu’au 1er mars 2024 ».