Arduino Open Source Report 2023 : une année d’innovations et de créativité

Voici le Arduino Open Source Report 2023. La communauté Arduino a connu un essor important de l’activité open source cette année, avec une multitude de nouveaux projets et outils qui ont enrichi les scènes du bricolage et de la fabrication. Si vous êtes un passionné ou un professionnel dans ce domaine, vous avez probablement remarqué le large éventail de contributions qui ont vu le jour, y compris des avancées matérielles et des améliorations logicielles. Ces développements favorisent un environnement de créativité et de collaboration.

Arduino a été avant-gardiste de ce mouvement, en publiant 5 nouveaux produits matériels open source qui sont à la fois puissants et conviviaux. Ces produits sont conçus pour aider toute personne ayant une étincelle créative à donner vie à ses idées. Outre le matériel, l’environnement de développement intégré (IDE) Arduino a été mis à jour avec 5 nouvelles versions, chacune améliorant l’expérience de l’utilisateur et ajoutant des fonctionnalités pour rationaliser le processus de développement. Les outils de ligne de commande pour Arduino ont également connu 13 nouvelles versions, offrant aux développeurs une plus grande polyvalence.

Un partenariat important avec le projet Zephyr a mis en évidence l’engagement d’Arduino en faveur du développement de logiciels libres. Ce partenariat apporte un système d’exploitation en temps réel de premier plan dans l’écosystème Arduino, permettant la création d’applications complexes et fiables pour les projets matériels.

Les bibliothèques logicielles, qui sont essentielles à l’écosystème Arduino, se sont enrichies de 12 nouvelles versions officielles et de mises à jour de 13 board packages officielles. Ces bibliothèques facilitent l’ajout de nouvelles fonctionnalités à vos projets. La communauté a joué un rôle important dans cette croissance, avec 1 068 nouvelles bibliothèques et 101 board packages communautaires mis à jour, démontrant un effort collectif pour améliorer la plateforme Arduino.

Le support de MicroPython a également été renforcé, offrant une alternative à l’approche traditionnelle de la programmation Arduino. De nouveaux outils et un index des paquets ont été introduits pour simplifier l’utilisation de MicroPython dans vos projets et exploiter son potentiel.

De multiples tutoriels publiés !

L’éducation et le partage des connaissances sont au cœur de la mission d’Arduino. Conformément à cet objectif, 205 nouveaux tutoriels open source ont été publiés sur le Project Hub. Ces tutoriels fournissent des conseils clairs, étape par étape, sur une variété de sujets et sont conçus pour améliorer vos compétences en électronique et en programmation, quel que soit votre niveau d’expérience.

Le rapport met également en lumière les personnes qui ont contribué de manière significative à l’écosystème de la bibliothèque Arduino. Il présente un classement des auteurs et mainteneurs de bibliothèques les plus actifs, reconnaissant ainsi leur soutien essentiel à la communauté.

Votre implication dans cet écosystème est vitale. Que vous achetiez des produits, que vous vous abonniez à Arduino Cloud ou que vous fassiez des dons, votre soutien permet de poursuivre le développement et la maintenance de ces projets open source. Le Arduino Open Source Report 2023 reflète une année d’efforts collectifs, de coopération et de croissance menée par la communauté.