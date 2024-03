Qualcomm dévoile le Snapdragon 7+ Gen 3 avec des fonctionnalités phares

La gamme de puces d’élite de Qualcomm, la série Qualcomm Snapdragon 8, fait l’objet de beaucoup d’attention. Après avoir lancé en début de semaine le Snapdragon 8 s Gen 3, son nouveau chipset haut de gamme avec quelques améliorations, Qualcomm revient avec un nouveau chipset de milieu de gamme dans la série Snapdragon 7. Le nouveau chipset Snapdragon 7+ Gen 3 succède au Snapdragon 7 Gen 3, dévoilé il y a quelques mois en novembre 2023.

Le chipset Snapdragon 7+ Gen 3 est doté d’un meilleur CPU, d’un GPU considérablement amélioré et d’un puissant NPU pour offrir des fonctions d’intelligence artificielle à l’intérieur de l’appareil.

Par rapport au Snapdragon 7+ Gen 2, sorti en mars 2023, le Snapdragon 7+ Gen 3 améliore de 15 % les performances du processeur. Construit sur le nœud de processus 4 nm de TSMC, le processeur intègre un puissant cœur Cortex-X4 cadencé à 2,8 GHz, 4 cœurs de performance (Cortex-A720) cadencés à 2,6 GHz et 3 cœurs d’efficacité (Cortex-A520) cadencés à 1,9 GHz.

En ce qui concerne le GPU, Qualcomm affirme que le Snapdragon 7+ Gen 3 est doté d’un GPU Adreno amélioré (Adreno 732 probable) qui offre une amélioration de 45 % par rapport au Snapdragon 7+ Gen 2. Il intègre également quelques fonctions de jeu phares telles que Super Resolution, Adreno Frame Motion Engine 2.0 (AFME), Game Post Processing Accelerator, HDR gaming, Shadow Denoiser, et bien d’autres encore.

Le NPU Hexagon du Snapdragon 7+ Gen 3 est celui qui a connu le plus d’améliorations. Il peut désormais alimenter les fonctions d’IA générative sur l’appareil et exécuter des LLM et des modèles de vision plus petits tels que Baichuan-7B, Llama 2 et Gemini Nano.

De nombreuses fonctionnalités phares

En ce qui concerne l’ISP, le Snapdragon 7+ Gen 3 offre également de nombreuses fonctionnalités phares. Il peut désormais effectuer une segmentation sémantique jusqu’à 12 couches, prendre des photos jusqu’à 200 mégapixels, prendre en charge Bokeh Engine 2 et apporter des fonctionnalités telles que Snapdragon Low Light Vision et Video Super Resolution. Il prend également en charge la capture de photos Google Ultra HDR.

En ce qui concerne la connectivité du chipset Snapdragon 7+ Gen 3, vous bénéficiez du modem Snapdragon X63 5G, le même modem que celui du Snapdragon 7 Gen 3. Il peut offrir une vitesse de téléchargement maximale de 4,2 Gb/s. De plus, Qualcomm a apporté le système FastConnect 7800 mis à jour pour la connectivité locale, que l’on retrouve sur le chipset phare Snapdragon 8/8 s Gen 3.

Le chipset Snapdragon 7+ Gen 3 offre le Wi-Fi 7 avec HBS (High Band Simultaneous) Multi-Link pour une vitesse inégalée. Vous bénéficiez également du Bluetooth 5.4 et de la prise en charge de l’audio LE. Enfin, la prise en charge NavIC, la vitesse de la mémoire LPDDR5X jusqu’à 4200 MHz et la prise en charge UFS 4.0 sont également au programme.

Déjà des constructeurs ciblés

Qualcomm affirme que OnePlus, Realme et Sharp vont lancer des smartphones équipés du chipset Snapdragon 7+ Gen 3 dans les mois à venir.

Il n’y aura probablement pas beaucoup de smartphones équipés de ce chipset en France, voire aucun, d’autant plus qu’il n’est pas très éloigné du chipset Snapdragon 8 s Gen 3.