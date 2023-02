Google Traduction reçoit une énorme mise à jour avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités

Google a amélioré son service Google Traduction en y intégrant de nouvelles fonctionnalités, des options de traduction contextuelle améliorées et un nouveau design ceci afin d’offrir une meilleure expérience à son milliard d’utilisateurs.

Google Traduction a été mis à jour pour fournir davantage d’options de traduction contextuelles avec des exemples dans la langue cible. Cela vous permettra de disposer du contexte nécessaire pour traduire avec précision des mots, des phrases, des expressions idiomatiques ou des expressions, en fonction de votre objectif, dans des langues telles que l’anglais, le français, l’allemand, le japonais et l’espagnol, qui seront déployées dans les semaines à venir.

Nouveau look, nouvelles langues et nouveaux gestes

Récemment, l’application Google Traduction sur Android a reçu un nouveau design, et dans un avenir proche, un design analogue sera apporté à la version iOS. L’application remaniée présente une zone de saisie plus grande et des moyens plus pratiques de lancer une traduction, comme par le biais d’une conversation, d’une saisie vocale ou de l’utilisation de l’appareil photo Lens.

Nouveaux gestes : Google Traduction a ajouté de nouveaux gestes pour rendre l’application plus conviviale, comme la possibilité de sélectionner une langue en tapant moins souvent, et de maintenir le bouton de la langue pour accéder rapidement aux langues récemment utilisées d’un glissement

Des polices plus lisibles : La zone de texte de l’écran d’accueil peut désormais être balayée vers le bas pour afficher de récentes traductions. Les résultats des traductions sont désormais plus lisibles, avec une police dynamique qui s’adapte à la saisie du texte, et des traductions et définitions de dictionnaire supplémentaires (lorsqu’elles sont disponibles) pour aider à explorer les différentes significations

Davantage de langues : 33 langues supplémentaires sont désormais disponibles pour une utilisation hors ligne, notamment le basque, le corse, le hawaïen, le hmong, le kurde, le latin, le luxembourgeois, le sundanais, le yiddish et le zoulou, entre autres

La traduction d’images se développe

Google Traduction a traditionnellement été utilisé pour la traduction de texte, mais grâce aux progrès de l’IA, il est désormais possible de traduire des images avec Lens, en utilisant l’appareil photo de votre appareil. La technologie avancée d’apprentissage automatique a également permis d’intégrer le texte traduit dans des images complexes, ce qui lui donne un aspect plus naturel (disponible sur les smartphones Android dotés d’au moins 6 Go de RAM).

Les fonctionnalités susmentionnées de Google Traduction seront déployées dans les semaines à venir. Google a également indiqué que, dans un avenir proche, l’application élargira la traduction d’images Web afin d’offrir davantage d’options pour la traduction de contenus basés sur des images, quel que soit le mode de recherche.

À l’occasion de cette annonce, Xinxing Gu, chef de produit, Google Traduction, a déclaré :