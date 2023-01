La dernière application d’écriture gratuite de DeepL, Write, met l’intelligence artificielle au service de l’écriture. Présenté comme un rival de Grammarly, cet outil d’écriture IA est capable de corriger les fautes d’orthographe et de grammaire, de reformuler les mots et les phrases et, plus généralement, de rendre votre écriture plus claire.

Le développeur DeepL, qui a d’abord fait parler de lui avec son logiciel de traduction piloté par l’IA, a déclaré que l’outil utilise « une technologie de réseau neuronal qui capture le contexte et les nuances du texte original pour fournir des suggestions de reformulation et des choix de mots alternatifs ».

L’idée de départ était d’aider ses utilisateurs multilingues à vérifier l’exactitude de leurs traductions, mais l’idée derrière Write est d’accorder aux utilisateurs le contrôle de leur écriture.

Contrairement au contenu générant des dissertations de ChatGPT, cette IA est en fait un correcteur intelligent, même si l’entreprise affirme qu’en recommandant des modifications au niveau de la formulation, du ton, du style et du choix des mots, les auteurs peuvent « conserver leur voix authentique » et leur créativité.

J’ai testé l’application Write. L’interface est épurée, avec seulement deux champs de texte et une option permettant de changer de langue. L’anglais britannique, l’anglais américain et l’allemand sont pris en charge au lancement.

Pas encore parfait

Le texte est collé dans le champ de gauche et les résultats apparaissent à droite. Les suggestions sont mises en évidence à la manière d’un traitement de texte. En cliquant sur ces liens dans le châssis du texte, on obtient quelques possibilités supplémentaires. La vitesse est excellente : moins d’une seconde pour vérifier une seule phrase, quelques secondes pour vérifier un texte plus long (bien qu’au-delà de 2 000 caractères, vous serez invité à acquérir DeepL Pro, tout comme si vous utilisez la version de traduction de DeepL).

Mais il n’est pas parfait. À l’instar d’autres applications d’écriture et d’amélioration de l’écriture, les modifications suggérées peuvent sembler plates, sans émotion et axées sur le processus. Comme pour tout contenu IA, le raffinement humain est généralement nécessaire et toujours souhaitable.