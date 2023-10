Adobe met à jour le modèle d’IA générative Firefly de Photoshop, et en prépare pour Illustrator et Express

Adobe mise à fond sur l’IA en annonçant trois nouveaux modèles d’IA générative qui ajoutent de puissantes fonctionnalités à Illustrator et Adobe Express et améliorent considérablement les capacités de conversion de texte en image de Photoshop.

Lors de l’événement Adobe Max qui s’est tenu ce mardi, Adobe a dévoilé son modèle Firefly Image 2 — la dernière version du générateur d’images Firefly AI original qui alimente des fonctionnalités populaires telles que le remplissage génératif de Photoshop — ainsi que deux nouveaux modèles Firefly pour la génération d’images vectorielles et de modèles de conception.

Adobe explique que le nouveau modèle Firefly Image 2 génère des images de bien meilleure qualité que son prédécesseur, notamment en ce qui concerne les détails à haute fréquence tels que le feuillage, la texture de la peau, les cheveux, les mains et les traits du visage lors du rendu photoréaliste d’êtres humains. Les images générées à l’aide du modèle Firefly Image 2 ont une résolution plus élevée et présentent des couleurs plus vives et un meilleur contraste.

Le modèle Image 2 introduit également de nouvelles fonctionnalités d’édition pilotées par l’IA pour aider les utilisateurs à personnaliser leurs résultats. Les paramètres photo peuvent être appliqués pour ajuster manuellement ou automatiquement la profondeur de champ, le flou de mouvement et le champ de vision d’une image générée, à l’instar des commandes manuelles de l’appareil photo. Une fonction « Guidance Prompt » a également été ajoutée pour aider les utilisateurs à améliorer la formulation de leurs descriptions textuelles, tout en complétant automatiquement les prompts afin d’accroître l’efficacité.

Adobe a également introduit une nouvelle fonction « Correspondance générative » qui influence le style du contenu généré pour qu’il corresponde à des images spécifiques. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une liste d’images présélectionnées ou télécharger leurs propres références pour reproduire le style, en contrôlant le degré de ressemblance à l’aide d’un curseur. Les références du contenu — un « label de provenance » numérique qui associe des métadonnées d’attribution et identifie l’image comme étant générée par l’IA — seront automatiquement jointes aux résultats finaux.

De nouvelles mesures de protection

Dans un article de blog dédié, Scott Belsky, responsable de la conception chez Adobe, a déclaré que l’entreprise avait mis au point de « nouvelles règles et mesures de protection » afin d’éviter que Remplissage génératif ne fasse l’objet d’abus. La fonctionnalité invitera les utilisateurs à accepter les conditions d’utilisation d’Adobe et à confirmer qu’ils ont le droit d’utiliser l’image téléchargée, tout en stockant une vignette du contenu téléchargé (qui n’est pas utilisé pour entraîner les modèles d’IA) sur les serveurs d’Adobe afin d’assurer un certain niveau de responsabilité. Remplissage génératif restera également en version bêta, le temps que l’entreprise recueille des commentaires, et les utilisateurs ne seront pas autorisés à l’utiliser à des fins commerciales pendant cette période.

Cependant, il semble qu’il y ait très peu de choses pour empêcher les utilisateurs d’imiter des contenus protégés, ce qui pourrait creuser un fossé entre Adobe et les créatifs qui s’opposent à ce que leur style soit reproduit par l’intelligence artificielle. À l’heure actuelle, ce système semble davantage destiné à limiter la responsabilité d’Adobe qu’à prévenir les comportements d’imitation.

Firefly Image 2 peut être testé dès aujourd’hui via la version bêta de Firefly sur le Web et sera bientôt disponible pour les applications Creative Cloud. Cela signifie qu’il ne sera pas encore disponible dans Photoshop (standard, bêta ou pour le Web), mais vous pouvez au moins le comparer au modèle d’image Firefly original en attendant qu’il soit déployé.

Firefly Vector et Firefly Design

Adobe a également dévoilé un nouveau modèle Firefly Vector pour Adobe Illustrator, qui, selon la société, est le « premier modèle d’IA génératif au monde pour les graphiques vectoriels ». Disponible dès maintenant dans la version bêta de Firefly, le modèle Firefly Vector d’Adobe permet aux utilisateurs de créer des images vectorielles modifiables à l’aide d’invites textuelles qui divisent automatiquement chaque élément du graphique en groupes et couches « logiques ». Contrairement aux fichiers JPEG et PNG traditionnels, les graphiques vectoriels (également connus sous le nom de fichiers SVG) sont idéaux pour les créatifs tels que les concepteurs de logos, car ils peuvent être mis à l’échelle à n’importe quelle taille sans affecter la qualité globale de l’image.

À l’instar du modèle texte-image Firefly, Adobe affirme que son modèle Firefly Vector est conçu pour une utilisation commerciale sûre, car il a été formé sur des contenus sous licence tels qu’Adobe Stock et des contenus du domaine public dont les droits d’auteur ont expiré. Le modèle Firefly Vector peut être testé dès aujourd’hui via la version bêta d’Adobe Illustrator, aux côtés d’autres fonctionnalités bêta telles que Mockup (qui met en scène vos créations de manière réaliste sur un modèle 3D) et Retype pour l’identification et l’édition de polices vectorielles.

Enfin, Adobe a présenté un modèle Firefly Design qui génère des modèles personnalisables pour l’impression, les réseaux sociaux, la publicité en ligne, la vidéo, etc. S’appuyant sur la nouvelle fonction bêta de conversion de texte en modèle d’Adobe Express, le modèle Firefly Design d’Adobe utilise des invites textuelles pour générer des modèles entièrement modifiables pour « tous les rapports d’aspect courants ». Il présente certaines similitudes avec la fonction Magic Design de Canva dans la mesure où les utilisateurs peuvent décrire quelque chose comme un « prospectus de vacances à la plage » pour générer des modèles uniques au lieu de déposer des textes et des images individuels sur un canevas vierge.

Ces nouveaux modèles ne sont peut-être disponibles qu’en version bêta pour l’instant, mais nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps avant qu’ils ne soient disponibles de manière générale, si l’on en croit le calendrier de lancement de la fonction de remplissage génératif de Photoshop.