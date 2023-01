Google travaille sur un nouveau Chromecast avec Google TV

by

Selon un rapport de 9to5Google, une nouvelle version du Chromecast avec Google TV est en cours de développement. En septembre 2022, le Google Chromecast avec Google TV (HD) a été lancé en Inde. Il s’agirait de la troisième génération du portefeuille de Chromecast avec Google TV.

Selon une récente mise à jour de la preview de l’application Google Home, la société semble se préparer à la sortie d’un nouveau dispositif Chromecast avec Google TV, appelé « YTC » dans le code. Le code confirme également que cet appareil est bien un « Chromecast avec Google TV » et qu’il est répertorié avec les modèles précédents « YTV » et « YTB ». Cette nouvelle preuve suggère fortement qu’un nouveau Chromecast avec Google TV est en cours de développement.

Google a apporté un changement important à la gamme Chromecast en 2020, en remplaçant le Cast OS par Android TV, ou la nouvelle version de « Google TV ». La société a poursuivi ce changement l’année dernière avec la sortie du « Chromecast avec Google TV (HD) », qui a rendu l’expérience plus accessible à un plus grand groupe de consommateurs en la proposant à un prix plus abordable.

Il est rapporté que les précédentes versions du Chromecast avec Google TV avaient certaines limitations telles que des spécifications minimales pour maintenir les coûts bas, et l’une des principales plaintes était l’espace de stockage limité qui rendait difficile de garder plusieurs applications multimédias installées et mises à jour. De plus, le Chromecast avec Google TV a également besoin d’une augmentation de ses performances, car il commence à montrer son âge.

La sortie d’un modèle d’entrée de gamme de Chromecast par Google par le passé suggère que la société pourrait envisager de sortir une nouvelle version avec des spécifications plus élevées pour remplacer le modèle phare actuel.

Un modèle Pro attendu

Maintenant, il n’y a rien dans le code, ou cette nomenclature, qui nous assure que ce nouveau Chromecast avec Google TV aura des spécifications plus élevées. Cependant, on peut spéculer en se basant sur le fait que Google a déjà sorti un modèle 4K et un modèle HD (d’entrée de gamme) pour celui-ci, que la prochaine étape logique serait de sortir une version « Pro ». Là encore, il s’agit d’une pure spéculation qui n’est pas du tout confirmée.

Cependant, à ce stade, il n’est pas confirmé qu’elles seront les spécifications du prochain Chromecast, et cette information n’est pas encore officiellement confirmée par Google, elle doit donc être considérée comme une rumeur jusqu’à ce qu’une déclaration officielle soit publiée.