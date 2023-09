La nouvelle télécommande Chromecast Google TV dévoilée

by

Google a étendu son activité de moteur de recherche aux appareils connectés tels que Nest et même aux écrans géants avec l’aide de Google TV. Aujourd’hui, on apprend que le Chromecast avec Google TV va se doter d’une nouvelle télécommande.

Selon 9to5Google, le Chromecast avec Google TV serait disponible depuis 2020. L’appareil reçoit enfin la mise à jour qu’il mérite, trois ans après son lancement. Il a été rapporté que Android TV 14 Beta a révélé ce qui pourrait être la nouvelle télécommande Chromecast pour Google TV. Le système d’exploitation a récemment été mis en ligne et peut être repéré sur l’émulateur Android Studio.

Selon Cord Cutters News, la nouvelle télécommande est « certainement pour » le prochain Chromecast avec Google TV. L’appareil a une forme arrondie et est surmonté d’un pavé de navigation.

Bien que ces caractéristiques soient identiques à celles de la version existante, il a été signalé qu’il y aurait encore quelques changements importants. La version actuelle comporte 8 boutons, dont les boutons de base tels que Accueil, Sourdine, Assistant, ainsi que les boutons d’alimentation et d’entrée du téléviseur.

Les utilisateurs disposent également des commandes de volume standard et du pavé numérique à l’arrière, avec un bouton pour YouTube et un autre pour Netflix. Toutefois, la nouvelle télécommande présente des différences notables au niveau des boutons et de leur positionnement.

La nouvelle icône « Magic » repérée sur un bouton

Parmi les autres ajouts, on trouve le D-Pad avec deux boutons ronds en dessous, qui pourraient toujours être pour le retour et l’assistant. Sur la partie gauche de la télécommande se trouvent trois boutons supplémentaires, dont beaucoup ont supposé qu’ils étaient destinés à l’accueil, à la mise en sourdine et aux raccourcis.

Sur le côté droit de la télécommande, il y a un bouton plus grand qui, selon 9to5Google, serait probablement une bascule de volume. Il a été noté que le nouveau bouton affiche une icône en forme d’étoile dans la partie inférieure de la télécommande.

Cette icône a été baptisée « magic », comme le révèlent les fichiers système. Jusqu’à présent, cela fait partie des quelques détails montrés dans le fichier, mais une chose qui est assez claire est que le raccourci personnalisé a effectivement fait surface en 2021.

Outre l’absence de date de sortie de l’appareil, il a également été noté que Android TV 14 restait en mode bêta.