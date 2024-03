OpenAI révèle les coulisses : Elon Musk voulait-il prendre le contrôle ?

La semaine dernière, Elon Musk a poursuivi OpenAI pour rupture de contrat et obligation fiduciaire. Selon ce procès, Musk pense que la vision d’OpenAI est manipulée par Microsoft. En outre, le procès de Musk a également révélé comment la vision originale d’OpenAI, qui consistait à développer l’AGI pour « le bénéfice de l’humanité », a été corrompue en raison de ses objectifs lucratifs. OpenAI a riposté cette semaine en dévoilant des informations très sensibles pour rejeter les allégations de Musk.

OpenAI a partagé un article de blog qui comprend une foule d’e-mails entre l’entreprise et Elon Musk. Ces e-mails suggèrent que Musk voulait soit que OpenAI « fusionne avec Tesla », soit qu’il veuille « le contrôle total » de l’entreprise. Pour être plus précis, le blog dit ceci :

Fin 2017, Elon et nous avons décidé que la prochaine étape de la mission était de créer une entité à but lucratif. Elon voulait une participation majoritaire, un contrôle initial du conseil d’administration et être PDG. Au milieu de ces discussions, il a retenu le financement. Reid Hoffman a comblé le fossé pour couvrir les salaires et les opérations.

En outre, OpenAI a ajouté qu’elle ne pouvait pas parvenir à un accord avec Elon Musk parce qu’elle avait l’impression que lui donner un contrôle total allait à l’encontre de la mission et de la vision de l’entreprise.

L’article de blog montre également que Elon Musk a déclaré qu’il avait besoin qu’OpenAI atteigne un « chiffre plus important » que ce que le PDG Sam Altman et le cofondateur Greg Brockman avaient prévu à l’origine. Initialement, ce chiffre avait été fixé à 100 millions de dollars, mais Musk voulait que OpenAI « dise que nous commençons avec un engagement de financement de 1 milliard de dollars ».

Cependant, l’article précise dès le début que l’entreprise a recueilli moins de 45 millions de dollars auprès de Musk et plus de 90 millions de dollars auprès « d’autres donateurs ». En d’autres termes, l’engagement de financement d’un milliard de dollars a été un échec et, en fin de compte, il n’en est ressorti que peu ou rien. Selon Musk, la nature d’OpenAI s’est progressivement et de manière alarmante transformée, passant d’une plateforme à code source ouvert à une « filiale de facto à code source fermé de la plus grande entreprise technologique du monde : Microsoft ».

OpenAI réfute cette affirmation en partageant un e-mail entre Ilya Sutskever (cofondateur et ancien scientifique en chef d’OpenAI) et Musk, dans lequel Ilya déclare spécifiquement,

Après avoir tout dévoilé, OpenAI a déclaré qu’elle était triste d’en arriver là avec « quelqu’un que nous avons profondément admiré — quelqu’un qui nous a inspiré à viser plus haut, puis nous a dit que nous échouerions, a lancé un concurrent, puis nous a poursuivis en justice lorsque nous avons commencé à faire des progrès significatifs vers la mission d’OpenAI sans lui ».

Le plus gros problème de ce procès est qu’il n’y a en réalité aucun contrat concret sur lequel s’appuyer. Tout ce fiasco repose sur quelques échanges numériques et accords oraux entre OpenAI et Elon Musk. Ainsi, bien que les deux entreprises fassent parler d’elles, il n’y a que peu ou pas de bases légales à explorer.

Même l’ancien procureur Kevin O’Brien a déclaré à CNBC : « C’est certainement une bonne publicité au profit d’Elon Musk », et il n’est pas sûr que le fondement juridique de tout cela soit très solide.

Dear @openAI

This is baloney: “We are dedicated to the OpenAI mission and have pursued it every step of the way.”

The original mission was to be “unconstrained by a need to generate a financial return”, “not organized for… private gain”, “seek[ing] to open source technology… pic.twitter.com/T7kYPsPbv9

—Gary Marcus (@GaryMarcus) March 6, 2024