Les Pixel 8 et 8 Pro se parent d’une nouvelle nuance de vert avec le coloris Menthe

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro continuent d’être d’excellents flagships Android au début de l’année 2024. Google a initialement lancé ces téléphones dans trois coloris chacun. Parallèlement à sa Pixel Feature Drop de janvier 2024, Google introduit également une nouvelle couleur Menthe pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, offrant ainsi plus d’options aux consommateurs.

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro en Menthe ont une nuance identique de la couleur, bien que leurs cadres intermédiaires et leurs finitions en verre soient différents. Le plus petit Pixel 8 a une finition métallique satinée et un dos en verre poli, tandis que le plus grand Pixel 8 Pro est livré avec une finition brillante et polie sur le cadre central et un dos en verre mat. Cela correspond à ce que nous voyons à travers les différentes couleurs.

Comme il s’agit simplement d’une nouvelle couleur, les smartphones restent identiques à ceux que Google a lancés en octobre 2023.

En dehors de cette nouvelle couleur Menthe, vous pouvez obtenir le Pixel 8 dans les couleurs Rose, Verge Sauge et Noir Volcanique, tandis que le Pixel 8 Pro peut être le vôtre dans les couleurs Porcelaine, Bleu Azur et Noir Volcanique. La nouvelle variante de couleur Menthe est exclusive au Google Store et n’est proposée qu’en modèle 128 Go au même prix.

La nouvelle couleur Menthe est limitée à la série Pixel 8. Google ne lance pas encore de bracelet assorti de couleur menthe pour la Pixel Watch 2, ni de couleur menthe pour ses Pixel Buds.

Si vous souhaitez protéger votre nouveau smartphone de couleur Menthe avec un étui qui soit également esthétique, Google vend déjà un étui de couleur Menthe pour les deux téléphones. Cependant, à 39,99 euros, cet étui d’origine est un peu cher. Les revendeurs tiers proposeront certainement d’autres options de couleur à l’avenir, qui viendront compléter la nouvelle gamme de couleurs.