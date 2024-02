HMD Global au MWC 2024 : pas de nouveaux smartphones mais une stratégie à venir

HMD Global, anciennement connue sous le nom de « foyer des smartphones Nokia », a récemment entrepris une transformation significative en se rebaptisant HMD, pour Human Mobile Devices.

Cette évolution marque un tournant dans la stratégie de l’entreprise, qui a également renommé les comptes de réseaux sociaux et le site Web de Nokia en Human Mobile Devices (HMD). Curieusement, le site nokia.com/phones redirige désormais vers le site Web d’HMD Global, signalant une nouvelle ère pour l’entreprise.

Alors que le Mobile World Congress (MWC) se prépare à ouvrir ses portes le 26 février à Barcelone, en Espagne, HMD Global a confirmé sa présence.

Cependant, contrairement aux attentes, HMD Global pourrait ne pas lancer de nouveaux smartphones lors du MWC 2024. Des sources ont informé que HMD prévoit plutôt de révéler sa stratégie de marché pour les téléphones portant la marque HMD dans différentes régions pendant le MWC, sans introduire de nouveaux smartphones.

L’accent sera mis sur le lancement de smartphones dans divers pays à partir de mars, en se concentrant sur les marchés d’entrée et de milieu de gamme. L’entreprise cherche à se différencier par l’attention portée à la couleur, aux matériaux et à la finition (CMF) dans sa nouvelle gamme de produits HMD.

L’Inde et l’Afrique comme marchés prioritaires

Les marchés prioritaires pour HMD incluent l’Inde et l’Afrique, où la société compte exploiter ses réseaux existants et ses ressources internes pour pénétrer efficacement ces régions. Fondée en 2016 par d’anciens dirigeants de Nokia, HMD Global avait pour ambition initiale de réintroduire les smartphones et appareils de marque Nokia sur le marché, sécurisant une licence de 10 ans avec Nokia.

Malgré cette refonte de marque, HMD Global continuera de lancer des smartphones Nokia jusqu’à la conclusion de l’accord de licence en 2026. Cependant, l’entreprise se concentrera principalement sur les smartphones à fonctionnalités, un marché où Nokia détient une part de marché significative, notamment en Inde et en Afrique.

Avec la décision d’HMD d’opérer indépendamment, Nokia se retrouve en compagnie de marques autrefois emblématiques comme BlackBerry et Palm, qui ont dominé le marché des téléphones mobiles avant de succomber à la concurrence acharnée de géants de l’industrie tels qu’Apple et Google, finissant par quitter le marché.